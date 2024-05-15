竹議員質疑茄苳溪全是汙水促設專管 縣府：盡快研議協調

新竹縣議員何智達今天在議會質詢，日前遭嚴重汙染釀大批無蝦死亡的新豐鄉茄苳溪，竟沒有源頭活水，等於整條溪都是來自工業區的排放汙水形成，要求縣府應盡快建置汙水下水道，而不是隨便找間工廠當汙染的替罪羔羊。

縣長楊文科回應，對於新竹工業區汙水排放，是否依議員建議建置工業區汙水專管將汙水排放，其實現在開發科學園區的時候也都是建置專管排放，縣府未來會研議與經濟部協調，希望能夠盡快促成，縣府也會持續監督及加強稽查。

何智達表示，上月20日新豐鄉茄苳溪突然湧現大量白色泡沫造成大批魚蝦死亡，成噸魚屍散落在河道兩岸長達數公里，事後環保局稱追查到是上游湖口鄉的一家資源回收業者將化學清潔劑排放溪中造成汙染，才會引發魚蝦大量死亡，但對此他提出質疑。

何智達質疑，茄苳溪根本沒有源頭活水，溪水幾乎就是上游工業區排放的汙水，茄苳溪水汙染是長期的問題，且除了工廠廢水，還有家庭排放的生活汙水，但魚蝦長期以來還是活得好好的，要解決汙染問題，雖坦白講是棘手問題，但只要建置地下汙水道，將地下汙水道列為優先，就能徹底解決問題。

何智達要求後續環保局對工業區工廠一定要嚴查及重罰，把關工廠將設備做好安檢。何智達同時提出不滿，認為上游的湖口新竹工業區、鳳山工業區比鄰新豐鄉，但湖口有回饋金，新豐卻沒有，「生蛋沒分到，拉屎卻都拉在新豐」，要求產發處給說法。

產發處長陳偉志表示，新竹工業區已表態將會研議，不過鳳山工業區部分因超過半數廠商仍在草創期，目前還未進入穩定期，未來待廠商營運穩定後，縣府會輔導廠商成立廠協會，再漸進式規畫收取回饋金。