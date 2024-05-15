桃園公車APP民眾怨不準 常脫班、消失？市府全面更新改善

桃園市議員彭豪今天在議會總質詢指出，不少等公車的民眾發現市府的公車動態資訊系統APP準確度低，不只脫班，APP顯示有車在跑，但是最終卻等不到車，因為實際上根本沒車。交通局長張新福表示，主因是公車與APP連結的車機老舊，6月底前會汰換所有老舊的車機，準確度也會大幅提升。

彭俊豪說，科技時代公車班次資訊可以透過數位網路結合，了解和掌握公車發車、到站時間，省卻等車不知道要等多久的不便，但前提是資訊要正確，錯誤的資訊不但不便民，還會造成民眾誤判。

彭俊豪服務處接到很多民眾反映，指最近透過桃園公車即時通報的APP查詢公車何時到達，不過APP顯示到站的時間，比公車真正到站的時間早了10多分鐘，也就是誤點、脫班，甚至APP顯示有公車，但是等到最後看不到車，脫班、沒車的情況非常頻繁，民眾懷疑APP到底有沒有效用，交通局沒有掌握到站資訊，有沒落實追蹤司機狀況？

張新福說明，目前公車動態資訊系統的確面臨一些問題，包括車機老舊、人為設定、班表不準等問題，交通局目前逐一排除狀況，像車機老舊的問題，預計6月底前汰換一半約490輛以上公車老舊車機為新機型，4月開始就和客運業合作陸續更新中，另一半的車輛因為不是舊機型，不需要汰換。

張新福表示，交通局也完成公車班表檢討，5月1日起全面啟用新的班表，過去一些脫班的情形已經大幅減少。再者，司機操控設定之類的人為問題，都按照實際發生的情況處置改善，6月底完成車機汰換後，公車動態資訊系統一定會更準確。

彭俊豪強調，民眾最在意的是資訊無誤，未來汰換完成以後，一定要讓民眾掌握最正確的公車動態資訊，不要再有誤點太多，甚至APP顯示有車，最後卻等不到車的情形。