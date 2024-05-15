快訊

藍委議場守夜白營也加入 黃國昌擔任「民眾黨第一棒」

今年首現日本腦炎 高雄60多歲男臉麻痺發病9天後死亡

財神到！農曆四月「這些生肖」將迎來大豐收

苗栗出現第2例登革熱境外移入個案 鍾東錦校園宣導防治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦上午到文山國小參加登革熱及腸病毒防治宣導，校方安排師生觀察孑孓、放養鬥魚到食農體驗菜園水池，示範清除病媒蚊及「巡、倒、清、刷」等防治措施，盼縣民一起努力防堵登革熱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午到文山國小參加登革熱及腸病毒防治宣導，校方安排師生觀察孑孓、放養鬥魚到食農體驗菜園水池，示範清除病媒蚊及「巡、倒、清、刷」等防治措施，盼縣民一起努力防堵登革熱。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣昨晚出現今年第2例登革熱確診個案，與第1例都是境外移入，從東南亞旅遊返回；縣長鍾東錦上午到文山國小參加登革熱及腸病毒防治宣導示範，校方安排師生觀察孑孓、放養鬥魚到食農體驗菜園水池，也示範清除病媒蚊及「巡、倒、清、刷」等防治措施，盼縣民一起努力防堵登革熱。

苗栗縣衛生局指出，縣內昨晚確診的第2例登革熱個案在縣內電子科技廠工作，與同事從印尼自助旅遊返回後，出現頭痛、肌肉痛、發燒等症狀就醫，經檢驗確診登革熱，現已返台北住家休養；縣內去年共有10例感染個案，其中6個境外、4個本土，感染病例數全島第二低。

鍾東錦與苗栗市長余文忠上午由衛生局、環保局、教育處主管陪同，到文山國小宣導防治登革熱及腸病毒，校內有食農體驗菜園及水池，為宣導消除病媒蚊，師生還培養孑孓，加強學童對防治病媒蚊孳生的認識，鍾縣長與學童一起觀察孑孓，放養鬥魚到水池消除孑孓，還將容器內的積水倒除後清刷；此外也宣導腸病毒「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟的洗手方式。

衛生局長楊文志提醒民眾如需前往東南亞等國家或有登革熱疫情發生地區（如高雄）活動或工作者，務必作好防蚊措施；從登革熱流行地區返回後，請自我健康監測14天，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應盡速到醫療院所就醫，並告知活動史，以便醫師正確診療通報，避免疫情擴大。

目前也是腸病毒好發期，眾人和學童也示範「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手。教育處長葉芯慧表示，為降低腸病毒疫情傳播風險，各校都定期執行全校環境消毒作業，希望學童養成勤洗手的正確衛生習慣，如出現腸病毒相關症狀要盡速就醫，並提醒家長落實「生病不上課」原則。

苗栗縣長鍾東錦上午到文山國小參加登革熱及腸病毒防治宣導，校方安排師生觀察孑孓、放養鬥魚到食農體驗菜園水池，示範清除病媒蚊及「巡、倒、清、刷」等防治措施，盼縣民一起努力防堵登革熱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午到文山國小參加登革熱及腸病毒防治宣導，校方安排師生觀察孑孓、放養鬥魚到食農體驗菜園水池，示範清除病媒蚊及「巡、倒、清、刷」等防治措施，盼縣民一起努力防堵登革熱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午到文山國小參加登革熱及腸病毒防治宣導，校方安排師生觀察孑孓、放養鬥魚到食農體驗菜園水池，示範清除病媒蚊及「巡、倒、清、刷」等防治措施，盼縣民一起努力防堵登革熱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午到文山國小參加登革熱及腸病毒防治宣導，校方安排師生觀察孑孓、放養鬥魚到食農體驗菜園水池，示範清除病媒蚊及「巡、倒、清、刷」等防治措施，盼縣民一起努力防堵登革熱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午到文山國小參加登革熱及腸病毒防治宣導，校方安排師生觀察孑孓、放養鬥魚到食農體驗菜園水池，示範清除病媒蚊及「巡、倒、清、刷」等防治措施，盼縣民一起努力防堵登革熱。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午到文山國小參加登革熱及腸病毒防治宣導，校方安排師生觀察孑孓、放養鬥魚到食農體驗菜園水池，示範清除病媒蚊及「巡、倒、清、刷」等防治措施，盼縣民一起努力防堵登革熱。記者胡蓬生／攝影

病媒蚊 登革熱 衛生局 鍾東錦

延伸閱讀

將參加賴清德520就職典禮 「藍營大兵」鍾東錦：國家大事不分藍綠

苗栗縣公辦都更起步走！首波鎖定苗栗市南苗 鍾東錦：全力以赴

靖娟調查交安感受度「苗栗最低分」 縣長鍾東錦：有失偏頗

竹南科實驗中學案「再行研議」 苗縣府持續樂觀爭取

相關新聞

桃園停電頻繁 市府憂衝擊桃竹苗大矽谷、龍科三期計畫

準總統賴清德提出「桃竹苗大矽谷」計畫，桃園境內還有龍科三期、航空城等重大工程，但近期桃園停電頻繁，供電不穩令市府擔憂，也...

竹議員質疑茄苳溪全是汙水促設專管 縣府：盡快研議協調

新竹縣議員何智達今天在議會質詢，日前遭嚴重汙染釀大批無蝦死亡的新豐鄉茄苳溪，竟沒有源頭活水，等於整條溪都是來自工業區的排...

桃園公車APP民眾怨不準 常脫班、消失？市府全面更新改善

桃園市議員彭豪今天在議會總質詢指出，不少等公車的民眾發現市府的公車動態資訊系統APP準確度低，不只脫班，APP顯示有車在...

苗栗出現第2例登革熱境外移入個案 鍾東錦校園宣導防治

苗栗縣昨晚出現今年第2例登革熱確診個案，與第1例都是境外移入，從東南亞旅遊返回；縣長鍾東錦上午到文山國小參加登革熱及腸病...

安全不能靠運氣 議員楊文昌為苗21線峭壁雄風改善請命

苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷峭壁雄風路段，今年已經發生2次大規模落石，縣議員楊文昌今天請命，認為「安全不能靠運氣」，公路局...

雨少天熱影響果實小甜度高 竹縣尖石五月桃上市

每年五月是桃李產季，新竹縣尖石鄉頗負盛名的甜桃，近日也開始採摘上市，鄉公所除了推出線上預購外，周末（5/18）起一連兩天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。