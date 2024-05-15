苗栗出現第2例登革熱境外移入個案 鍾東錦校園宣導防治

苗栗縣昨晚出現今年第2例登革熱確診個案，與第1例都是境外移入，從東南亞旅遊返回；縣長鍾東錦上午到文山國小參加登革熱及腸病毒防治宣導示範，校方安排師生觀察孑孓、放養鬥魚到食農體驗菜園水池，也示範清除病媒蚊及「巡、倒、清、刷」等防治措施，盼縣民一起努力防堵登革熱。

苗栗縣衛生局指出，縣內昨晚確診的第2例登革熱個案在縣內電子科技廠工作，與同事從印尼自助旅遊返回後，出現頭痛、肌肉痛、發燒等症狀就醫，經檢驗確診登革熱，現已返台北住家休養；縣內去年共有10例感染個案，其中6個境外、4個本土，感染病例數全島第二低。

鍾東錦與苗栗市長余文忠上午由衛生局、環保局、教育處主管陪同，到文山國小宣導防治登革熱及腸病毒，校內有食農體驗菜園及水池，為宣導消除病媒蚊，師生還培養孑孓，加強學童對防治病媒蚊孳生的認識，鍾縣長與學童一起觀察孑孓，放養鬥魚到水池消除孑孓，還將容器內的積水倒除後清刷；此外也宣導腸病毒「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟的洗手方式。

衛生局長楊文志提醒民眾如需前往東南亞等國家或有登革熱疫情發生地區（如高雄）活動或工作者，務必作好防蚊措施；從登革熱流行地區返回後，請自我健康監測14天，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應盡速到醫療院所就醫，並告知活動史，以便醫師正確診療通報，避免疫情擴大。

目前也是腸病毒好發期，眾人和學童也示範「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手。教育處長葉芯慧表示，為降低腸病毒疫情傳播風險，各校都定期執行全校環境消毒作業，希望學童養成勤洗手的正確衛生習慣，如出現腸病毒相關症狀要盡速就醫，並提醒家長落實「生病不上課」原則。