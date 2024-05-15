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安全不能靠運氣 議員楊文昌為苗21線峭壁雄風改善請命
苗栗縣南庄鄉苗21線神仙谷峭壁雄風路段，今年已經發生2次大規模落石，縣議員楊文昌今天請命，認為「安全不能靠運氣」，公路局、縣府目前傾向以災害搶修模式，架設鋼橋避開山壁，遠離落石改善。
南庄鄉苗21線是石壁、鹿場、鹿湖、鹿山部落，及熱門登山路線加里山，及景點苦花潭等主要聯絡道路，並有甜柿、竹筍等農產，山區露營區、民宿林立，峭壁雄風路段，因山壁幾近垂直約140公尺，落石安全問題備受重視。
縣議會定期會今天縣府工務處、水利處工作報告議程，楊文昌詢問有關苗21線峭壁雄風路段改善進度，楊文昌說，峭壁雄風路段今年已經發生2次大規模落石，石頭體積甚至有轎車大小，另有數次小落石，還好沒有砸中人車。
此外，峭壁雄風前不遠的苗21線13、14公里處，2004年8月艾莉颱風發生大規模走山災害，搶修後目前邊坡、擋土牆等裂縫，路面也高低不平，安全也堪慮，必須未雨綢繆，預防更大災害。
楊文昌說，峭壁雄風發生落石，不論白天或黑夜，下雨或晴天，用路人膽顫心驚，他經常開車行經只能祈禱，安全不能靠運氣，地方人士建議蓋150公尺長的明隧道改善。
工務處長古明弘表示，峭壁雄風明隧道改善案，總工程費約1.6億元，縣府陳報公路局，爭取生活圈道路交通系統建設計畫補助，地方負擔15%配合款，公路局相關人員今年3月現勘，傾向苗21線截彎取直，架鋼橋跨凹谷，並遠離山壁，工程費約1億元，且報災害搶修，縣府不需配合款。
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