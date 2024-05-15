雨少天熱影響果實小甜度高 竹縣尖石五月桃上市

每年五月是桃李產季，新竹縣尖石鄉頗負盛名的甜桃，近日也開始採摘上市，鄉公所除了推出線上預購外，周末（5/18）起一連兩天也將在玉峰大橋旁舉辦展售；公所表示，鄉內種植16公頃俗稱五月桃的甜桃，以玉峰村最多，今年因降雨少、天氣熱，果實偏小但甜度高，歡迎全台遊客上山嘗鮮。

當地路邊攤商說，近來除了甜桃之外，山上的水蜜桃、黃金李、桃肉李也都開始邁入產季，甜桃市價每斤約5、60元，與往年差不多；很多遊客驅車上山前往玉峰產地，路程雖較遠，但山上沿途景點風光很適合假日踏青，由於這些果品產季很短，這時候買來品嘗最適宜。

鄉公所指出，今年的五月桃產量、價格都跟去年差不多，本周末（18、19日）在玉峰大橋將舉辦促銷活動，現場將集結在地小農們提供產地最新鮮多汁五月桃，以及其他有機特色農產品，還規畫有讓大人、小孩一起互動的小遊戲。

連兩天展售會場，每天都有40盒五月桃禮盒提供免費兌換，來客只要拿著活動集點卡到會場不同攤位消費，由攤位主蓋章，集滿5章就可憑卡到大會服務台兌換限量的五月桃禮盒。

另外，持續推出的線上平台網購活動，網購單筆買10盒者可獲送1盒，並有團購專線：0909-163840，平台的收益全數回饋給果農。