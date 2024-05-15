桃市交通局出手！7月起沒投保不能借YouBike 2.0E

桃園市YouBike自2016年建置以來，已是市民重要的代步工具，但桃園市免費公共自行車傷害險投保率僅7成。市府交通局今宣布，7月起要先投保才能騎電輔車YouBike 2.0E，騎乘YouBike 2.0前則要先完成投保意願調查，否則將無法租借。

桃園市目前有4000輛YouBike 2.0，900輛YouBike 2.0E。交通局統計，自2018年推行免費公共自行車傷害保險至今，桃園市投保率僅約70％，即使2019年12月1日起，強制新會員註冊時需填妥完整個資自動加保，仍有約3成舊會員未投保，原因包括拒絕提供個人資料投保、未了解投保資訊等。

去年桃園共發生225件YouBike事故，平均每月發生18件，相較一般YouBike，電輔車時速最高可達25公里，外界更擔憂影響行人和騎士安全。

交通局運輸規畫科長黃心韻今表示，考量YouBike 2.0E騎乘較省力並可輕鬆提升車速，因此新制規定，會員須完成投保才可租借；若騎乘一般的YouBike2.0也須完成「投保意願填寫」才可租借。

投保公共自行車傷害險後，若發生骨折等事故，可享有最高100萬理賠，住院為每日1000元，至於一般皮肉傷，考量健保給付，沒額外納入保險理賠範圍。

黃心韻表示，騎乘一般YouBike 2.0的民眾，可選擇是否免費加保，保險費由市府埋單，無意願者完成投保意願填寫，仍可租借使用，但還是希望所有使用YouBike的騎士都能加入保險。

黃心韻表示，之前已投保會員可直接租借車輛，不受新制影響，民眾可至YouBike官網及APP查詢投保情況；未投保的民眾可提前至官方網站、手機APP填寫個人資料申請免費傷害險投保，避免新制上路後影響權利。