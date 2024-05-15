高鐵經過聲響大 影響周遭住戶…桃園環保局要求限期改善

高鐵桃園站位於中壢青埔地區，沿線的高鐵北路近年興建不少社區大樓，有住戶反映，高鐵行經分貝過大，影響生活。去年10月桃園環保局連續24小時監測，平均最大音量監測結果為87.2分貝，超出2.2分貝，要求高鐵公司應於7月17日前，提送改善計畫，不然將依噪音管制法第29條處10萬元以上50萬元以下罰鍰。

高鐵公司回應，會於期限內提出噪音改善計畫，初步朝設置隔音牆方式改善，計畫書將待環保局審核完成後，才會開始請承辦顧問公司丈量距離並做後續的規畫設計與施工作業。

市議員彭俊豪表示，位於高鐵北路二段的宜誠世界極社區反映，高鐵行經聲音過大，深夜時影響睡眠及平時居民生活，去年10月16日及17日，與環保局及高鐵公司一同到現場測量分貝，平均最大音量監測結果為87.2分貝。

彭俊豪說，其平均最大音量已超過「陸上運輸系統噪音管制標準」第7條規定，希望高鐵公司盡速改善，以減少該路段環境噪音影響，讓居民不受干擾。

環保局表示，社區反應中壢區高鐵北路二段前高速鐵路噪音，當地為第3類噪音管制區，其早、晚間管制標準為70分貝，日間為75分貝，夜間為65分貝，平均最大音量為85分貝。

環保局說，去年10月16日連續24小時監測，平均最大音量監測結果為87.2分貝，已超出標準2.2分貝，故於通知結果及陳述意見後，今年1月18日依據噪音管制法第14條通知限期改善，高鐵公司應於180天內、今年7月17日前提送改善計畫，期限內未提送將依噪音管制法第29條處10萬元以上50萬元以下罰鍰。