罰不怕…桃園新明市場馬路分隔島成垃圾島 議員促速解決

桃園市議員彭俊豪今天上午在議會總質詢指出，中壢區新明市場外的明德路中央分隔島成了「垃圾島」、「倉儲」，少數臨路的攤商把貨卸在分隔島，果菜的紙箱等包裝和不要的菜葉、垃圾也堆在這裡，嚴重影響景觀。

彭俊豪表示，中壢警分局統計最近一年多在新明市場路段開出的罰單不下3000張，攤販在馬路中央卸貨甚至以公共危險裁罰，警方對於就是有兩、三家攤販不怕罰也感到無耐，結果其他攤販有樣學樣跟著堆垃圾，連民眾也來這裡丟家庭垃圾，市府應該拿出有效的手段遏阻亂象，包括研議吊銷累犯的貨車車牌，不能坐視店家把營業成轉嫁市府不管，讓清潔隊花更長時間收垃圾。

環保局長陳世偉答詢表示，市場外明德路中央分隔島被堆放垃圾問題，治標方面已經利用縮時攝影追查垃圾來源，去年開罰200多件，今年到現在也罰了60多件，另外也和經發局討論從治本徹底改善著手。副市長王明鉅說明，一直有督促改善，市場管委會日前開會時也再討論和形成共識，首要目標是處理好明德路分隔島的垃圾，同時一併改善交通和環境清潔，希望一次就處理好不要再惡化。

彭俊豪說，附近民眾反映，明德路分隔島垃圾雖然不到100公尺，但是最近兩、三年變得嚴重，居然還有貨車把果菜等貨卸在分隔島像「倉儲」，特定店家店裡的水果蔬菜賣完，就把分隔島上的貨拉到店裡，整理以後產生的紙箱等垃圾就堆到分隔島，有些住家看見這裡可以放垃圾，也把家庭垃圾丟在這裡，衍生環境髒亂和衛生問題。

環保局表示，新明市場為第二公有市場，環境管理處安排3趟車次清理垃圾，確實有分隔島堆垃圾的問題，也罰過行為人，不過還是要完成清理工作，環保局也會治標和治本雙管齊下徹底解決問題。