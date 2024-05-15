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苗栗通霄新埔聯絡道「最美日落」來了！最佳觀賞時間在18至21日

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道昨天傍晚的懸日略微偏南，將逐日北移，最佳觀賞時段將會落於5月18日至24日傍晚6點35分左右。圖／張文煥提供
台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道昨天傍晚的懸日略微偏南，將逐日北移，最佳觀賞時段將會落於5月18日至24日傍晚6點35分左右。圖／張文煥提供

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道最美的日落又要來了！在地攝影工作者張文煥推算觀賞懸日，及夕陽西沉台灣海峽最佳時段，落於5月18日至21日傍晚6點35分左右，讓人期待。

台61線通霄鎮新埔聯絡道與台灣海峽呈「T」字直角，因太陽南、北回歸線來回移動軌跡，夏至前後約1個月，有2次太陽會從聯絡道中央西沉落海最美，縣府規畫日落大道休憩園區，第一期工程去年完成，東側路底設置貨櫃觀景台，提供賞日視角，減少人車亂入或違停聯絡道影響交通。

張文煥長期用鏡頭紀錄觀察聯絡道懸日、落海美景，作品還成了2019年交通部十大最美景觀公路票選的路段圖片，一舉獲得票選第1，日落大道因此爆紅，昨天傍晚約6點半到日落大道，發現夕陽沉入台灣海峽目前還稍偏南，這幾天還會逐漸往北移，18日至21日傍晚6點35分左右，應該會是最佳觀賞時間

他分享經驗，新埔聯絡道景深夠且開闊，白天大海通過的船隻，天空飄過的雲，都能增添拍照構圖點睛之妙，傍晚日落又有晚霞倒映海面更是絕美，日夜都出景。

張文煥認為要拍日落大道懸日或太陽西沉美景，一般手機僅能拍到全景，除非加裝長鏡頭，建議使用長焦鏡頭約300mm以上相機，光圈盡量不要開太大，不同條件下光圈跟快門都要隨時調整，沒有固定模式，多拍幾張一定會有滿意作品。

另，備受期待日落大道休憩園區第二期工程，串連至附近景點嶺頂土地公廟與心形公路，縣府文化觀光局初估經費需3億1500萬元，但未獲交通部觀光局核定補助，縣府依交通部建議方向，先行委託通霄鎮公所辦理第一期工程試營運，協助設門牌裝水電，再評估二期後續發展可行性。

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道日落大道休憩園區觀景台，提供賞日視角。圖／張文煥提供
台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道日落大道休憩園區觀景台，提供賞日視角。圖／張文煥提供

交通部 台灣海峽 懸日 景點 苗栗縣

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