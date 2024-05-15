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竹北車道不足 騎單車受傷增多

聯合報／ 記者巫鴻瑋吳傑沐／新竹報導

竹縣竹北市YouBike上路成為不少民眾日常通勤選擇，累積超過180萬人次使用，不過議員質詢批現有自行車道不足，騎車受傷人數愈來愈多，呼籲縣府通盤檢討騎乘環境，優先改善事故熱點、校園周邊路段。縣府表示，未來將依通學通勤需求及路段規畫路網。

縣長楊文科答詢說，YouBike上路前沒做好配套，既然獲得好評，會要求交旅處在年底前完成「上位指導計畫」，並先研究如何改善事故熱點，或挪空間做自行車專用道。

議員吳旭智直言「民眾等不到縣府完成這所謂的上位計畫」，中華路等潛在危險路段通勤意外幾乎每天都發生，縣府應優先盤點，設法改進；他建議可在人行道、人車共道的路面增加標線標誌，區隔步行與騎乘空間，避免人車爭道。

交旅處長陳盈州回應，中華路屬中央環島自行車道計畫的一環，是否能新增人行道及自行車道，仍要與公路局討論，但其餘路段可盡快會勘，滾動式執行。

人行道 自行車 車道

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