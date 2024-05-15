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苗縣推公辦都更 首波鎖定苗市南苗

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣約40%建物、逾10萬棟屋齡超過30年，都更需求迫切，但至今僅推動2件，縣府宣布啟動公辦都更，首波鎖定苗栗市南苗市場、敬軍新村約1.24公頃。縣長鍾東錦說，南苗栗市亟需都更帶動，再創第二春；苗栗市長余文忠表態全力配合。

縣務會議昨天審議通過「苗栗縣都市更新範圍內公有土地一定規模及特殊原因認定辦法」草案。縣府工商發展處長詹彩蘋說，草案明定公辦都更標準，報核的都更計畫範圍內公有土地不包括公設面積需1650平方公尺以上，且占更新單元土地總面積比率達50%。

全縣都更案目前有民間開發商整合竹南鎮慈裕段45筆土地、1269坪，興建21戶透天、16戶地上5層樓公寓住宅，預計今年底完工；另一件自主更新輔導竹南火車站旁合作大樓，上月核准。

南苗地區一度是全縣最繁榮地方，南苗市場旁文昌祠是多年地王，如今卻退位給頭份市下公園。工商發展處指出，苗栗市米市街南苗市場加上閒置的敬軍新村，公有地占47%，縣府將向國土署申請公辦都更先期評估，後續剔除不贊同的私有地，公有土地比率會跨過門檻。

鍾東錦認為，公辦都更具公益性、公信力，不以賺錢為目的，民眾會更信任，推動的阻力應該會比較少，將全力以赴；余文忠請縣府辦說明會，讓更多的地主了解，公所也將全力配合。

苗栗市 都更 鍾東錦

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