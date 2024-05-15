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鐵路平鎮永久站 擬南移200米設站
桃園鐵路地下化平鎮站選址未定，在地居民希望設在目前的臨時站，市府卻有意在約200公尺外的環南路、新富五街附近設站，議員提醒勿圖利炒地推手。市長張善政說，市府規畫設站地點可照顧人口密集區的交通需求，目前正與鐵道局溝通。
平鎮火車站臨時站位在新富一、三街口近環南路，預計2026年完工。2030年桃園鐵路地下化全線通車，中央與地方去年底達成協議，地下段南延1.2公里過台66快速道路後出地面；市府評估平鎮車站永久站址是否維持在現址，或位最初計畫南移600公尺。
議員黃敬平說，前市長鄭文燦曾說如果把平鎮永久站蓋在南移600公尺鋼鐵廠附近，附近都是農田，人口少，車站會成「田中站」，也缺聯外道路，只會圖利炒農地的人。黃敬平認為設在「田中站」太遙遠，無法跟規畫中的捷運橘線中豐、環南路車站共構，離平鎮行政園區超過1公里很不便，他會和民眾站出來反對到底。
張善政說，市府會有南移平鎮車站的考量，主要是因為鐵路地下化出土處距離過近，平鎮車站才臨時設在現址；現因鐵路地下化出土處南移，設在臨時站址的壓力就沒那麼大，市府目前把環南路地下道旁心路基金會南側區域位置當作好選項，但未來平鎮站啟用後，臨時站可規畫停車場並用連通道接平鎮站。
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