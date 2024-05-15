石門大圳供2停8 農民憂稻穗成空包彈

石門水庫昨天蓄水率32.4%，水位224.07公尺與去年225.77公尺相去不遠，但八德、大溪一帶農民反映稻作進入抽穗期，需要大量灌溉淹田孕穗，但目前石門大圳水利系統「供2停8」，形同無水可用窘境，部分農田被曬到龜裂，若狀況持續，稻穗恐成空包彈。

農田水利署石門管理處說，該灌區供4停6，因分桃園南北兩區輪灌，形成每個工作站灌區供2停8，主因是石門水庫水量不足，石門大圳水源有限。北桃灌區原本前天供水，因降雨經濟部要求停灌，引起農民擔心。

農民游能淦種植約200公頃水稻，他說，八德和大溪屬石門大圳水利系統，目前供2停8，不利稻作生長，前2天好不容易等到供灌時間，但農水署以降雨高過20毫米為由停供，「但雨勢不大，對稻作幾乎沒有幫助。」他感嘆，原本農民看天吃飯，但現在水源被政府控管，還要靠政府吃飯。

市議員段樹文認為，台灣以農立國，雖然社會在轉變，但仍有農民堅守本業，政府不能忽視農民權益。

大溪第五產銷班班長藍明雄的稻田位在員樹林支渠中段，農水署溝渠延伸至此已經沒水，只能接管從200公尺外溪流引水灌溉，近日溪水也不夠，慘到抽地下水應急，他認為「目前石門水庫的水位也回升，應該適時供給農作。」