高虹安小內閣逾1年走6人 朝野舌戰

新竹市長高虹安涉助理費官司月底將進入言詞辯論，今天請假出庭，今年以來頻繁開庭，小內閣人事又不穩定，內外交迫，上任1年4個多月，已6名局處首長離職，其中教育處長陳木金前天轉任市府顧問，行政、教育處長均「二度出缺」。5月20日市議會定期會開議在即，引發朝野攻防。

據統計，高虹安前年12月25日上任以來，共6名小內閣成員離開，其中，副市長出缺4個多月最久，2月由民眾黨籍前立委邱臣遠接任。文化局前局長錢康明去年9月「被離職」後，成立「錢局長前局長」粉絲專頁，不時評論高虹安施政缺失。

民進黨市議員曾資程質疑，民眾黨主席柯文哲爆出在台北市長任內疑有圖利財團爭議，高虹安同為民眾黨籍，多名局處長相繼離開，「會不會跟台北市有類似情節？」同黨市議員楊玲宜也批，高虹安做決策充滿政治操作與鬥爭，優異局處長與科長無法認同紛紛求去，寧可被降調減薪也要逃離。

國民黨市議員吳旭豐說，市長的官司動態確實是關注重點，但就整體而言，局處長要有專業之外，也要有面對政治議題的智慧，「呼籲高虹安要找到對的人，先安內再攘外。」

新竹市長高虹安任內局處長異動 製表／巫鴻瑋 圖／聯合報提供

民眾黨市議員宋品瑩則反駁綠營說法，直指前市長林智堅任內光教育處長就換了6位，更曾經出現「21個局處有4個局處長懸缺」、「衛生局長懸缺33個月」等狀況，怎麼那時的綠營議員們不跳出來指責，難道又是「綠能，你不能」？

新竹市政府回應，人事調整為各縣市政府普遍現象，高虹安上任後並無特別變化，懸缺時間也較前市府短暫；前市府時期曾有多個局處發生首長懸缺1年以上，或事務官副首長代理超過1年。像是都發處長輪替5位，曾單次懸缺首長2年4個月；地政處長輪替5位，曾單次懸缺1年5個月及1年等。

身兼民眾黨新竹黨部主委的議員李國璋說，錢前局長評論事務是否客觀，社會自有公評，「信者恆信，不信者恆不信」，恐怕只是作為同溫層間運作的素材罷了。