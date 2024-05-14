田都曬裂了！石門大圳「供2停8」惹議 桃園農民憂收成沒了

石門水庫今天蓄水率32.4%，水情比上個月底佳，但八德、大溪一帶農民反映稻作進入抽穗期，需要大量的灌溉用水孕穗，然農田水利署石門大圳實施「供2停8」，水資源稀缺，灌渠末端稻田無水可用，憂情況未姊恐釀農損，民代也呼籲政府重視；農水署石門管理處表示，「供2停8」主因為石門水庫水量不足，盼老天爺能降及時雨。

農民游能淦在八德、大溪種植約200公頃水稻，指目前最缺水的地方是員樹林支渠沿大溪區埔頂及八德區豐德路以南稻田，並稱此處稻作正在孕穗，缺水已造成水稻不健康，成長緩慢矮人一截，情況如果持續，未來稻穗也可能是空包彈。

游能淦指出，八德、大溪屬於石門大圳水利系統，此系統目前供水情況為供2停8，不利稻作生長， 原本昨天跟今天輪到員樹林支渠供灌，但水利署稱前2天有下雨且累積雨量超過20毫米，停止供灌，「稻田已經渴了8天，田都曬到裂開，前2天的小雨根本無助稻田解渴」。

桃園市議員段樹文表示，台灣是以農立國，雖然社會在進步轉變，但仍有農民堅守本業，政府不能忽視他們權益；農水署官員今到大溪、八德等地視察稻田，面對農民質疑石門大圳為何不能像桃園大圳一樣實施「供2停4」，現場未給答案。

大溪區良質米第5產銷班長藍明雄的稻田位於員樹林支渠中段，農水署溝渠延伸至此已經無水，只能接管從200公尺外的溪流引水灌溉，近日溪水不夠，慘到抽地下水應急，稻作每公頃打田、插秧、鋤草、施肥和灌溉等種植成本超過10萬元。

游能淦說，政府掌握所有水資源，不給水又不宣布休耕給予補償，等於政府造成的苦果要農民承擔；藍明雄也說，政府如果不願意給休耕補助，現在石門水庫的水位回升，應盡快調節供水。

石門管理處表示，「供2停8」主因是石門水庫水量不足，造成石門大圳供灌水源有限，北桃灌區原本昨天供水，卻因昨天降雨，經濟部要求停灌，供灌延至明天中午。另外，一期稻5月下旬進入抽穗期，希望老天能降下及時雨。