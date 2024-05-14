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桃園管樂嘉年華20周年 日本知名樂團首度來台演出

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園管樂嘉年華邁入第20年，市府今舉辦記者會揭開序幕。記者朱冠諭／攝影
桃園管樂嘉年華邁入第20年，市府今舉辦記者會揭開序幕。記者朱冠諭／攝影

桃園管樂嘉年華邁入第20年，今年首度啟動策展人機制，以「桃園故事」為主題，邀集國內外團隊策畫5場大型戶外管樂音樂會。其中國際節目將邀請英國指揮家道格拉斯．伯斯托克與世界著名、成立超過百年的日本大阪市音樂團首次來台演出，會場周邊也規畫3大主題管樂小舞台和市集區，邀請民眾參與。

桃園管樂嘉年華今年從25日開始到6月2日，市長張善政表示，桃園擁有豐富的管樂資源，桃園管樂嘉年華也逐漸成為國際節慶品牌。

文化局長邱正生表示，今年開幕音樂會「揮動樂章」，將由桃園交響管樂團邀請在地知名書法藝術家陳銘鏡、許瑞月、陳昱杰現場揮毫，透過影像科技結合音律與書法氣韻，為今年活動揭開序幕。

重頭戲是31日晚間，將邀請英國指揮家道格拉斯．伯斯托克與大阪市音樂團首次登台，演出曲目包括日本鈴木英史、伊藤康英全新改版作品，英國及澳大利亞古典大師古斯塔夫·霍爾斯特、菲利浦·史巴克、帕西·葛人傑的作品，及出自泰國名家范尼奇．波塔瓦尼在台灣首演的作品。

6月2日晚間7點的亞洲青年管樂匯演，則將帶領桃園在地10校聯合管樂團，與馬來西亞巴杜卡端國中聖約翰管樂團交流匯演，展現亞洲管樂新秀的青春與熱力。

文化局表示，除了戶外音樂會，還有3大主題管樂小舞台和市集區，安排爵士、古典、輕音樂、流行及經典老歌演出，周邊還有以管樂為主題的市集區，攤位包含輕食美飲、音樂周邊、創意手作等，選擇豐富，邀請民眾一同參與。

桃園管樂嘉年華邁入第20年，市府今舉辦記者會揭開序幕。記者朱冠諭／攝影
桃園管樂嘉年華邁入第20年，市府今舉辦記者會揭開序幕。記者朱冠諭／攝影

桃園 樂團 音樂會

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