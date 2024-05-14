桃園管樂嘉年華20周年 日本知名樂團首度來台演出
桃園管樂嘉年華邁入第20年，今年首度啟動策展人機制，以「桃園故事」為主題，邀集國內外團隊策畫5場大型戶外管樂音樂會。其中國際節目將邀請英國指揮家道格拉斯．伯斯托克與世界著名、成立超過百年的日本大阪市音樂團首次來台演出，會場周邊也規畫3大主題管樂小舞台和市集區，邀請民眾參與。
桃園管樂嘉年華今年從25日開始到6月2日，市長張善政表示，桃園擁有豐富的管樂資源，桃園管樂嘉年華也逐漸成為國際節慶品牌。
文化局長邱正生表示，今年開幕音樂會「揮動樂章」，將由桃園交響管樂團邀請在地知名書法藝術家陳銘鏡、許瑞月、陳昱杰現場揮毫，透過影像科技結合音律與書法氣韻，為今年活動揭開序幕。
重頭戲是31日晚間，將邀請英國指揮家道格拉斯．伯斯托克與大阪市音樂團首次登台，演出曲目包括日本鈴木英史、伊藤康英全新改版作品，英國及澳大利亞古典大師古斯塔夫·霍爾斯特、菲利浦·史巴克、帕西·葛人傑的作品，及出自泰國名家范尼奇．波塔瓦尼在台灣首演的作品。
6月2日晚間7點的亞洲青年管樂匯演，則將帶領桃園在地10校聯合管樂團，與馬來西亞巴杜卡端國中聖約翰管樂團交流匯演，展現亞洲管樂新秀的青春與熱力。
文化局表示，除了戶外音樂會，還有3大主題管樂小舞台和市集區，安排爵士、古典、輕音樂、流行及經典老歌演出，周邊還有以管樂為主題的市集區，攤位包含輕食美飲、音樂周邊、創意手作等，選擇豐富，邀請民眾一同參與。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言