捷運三鶯線延伸桃園八德9年難通車 議員促生活圈道路先通

桃園市議員許家睿今天在議會總質詢指出，捷運三鶯延伸線到八德段到現在都還沒通過行政院核定，通車期程至少還要再等9年，而且新北市政府今年6月中前如果沒有擴充主線機電系統，就要重新辦理招標，通車時程再延後。

許家睿同時指出，市政府應掌握生活圈六號道路的三鶯延伸線共線段主導權，全面檢討不同路段時程，建議市府生活圈六號道路以2027年全線通車為目標準備，才能保障生活圈六號道路整體效益。

許家睿說，八德聯外道路不足又遇捷運施工造成交通黑暗期，但生活圈六號道路工程區分為不同段進行，全線貫通瓶頸卻遲遲未能解決；其中延平路至介壽路段又被分為三鶯延伸線共線段與大湳區段徵收路段，工程與其他建設掛在一起，恐怕造成全線通車延宕。

市府表示，三鶯延伸八德委託新北市政府捷運工程局代辦，可行性研究已於2019年11月13日獲行政院核定，目前辦理綜合規畫階段，其中環境影響說明書已於2023年11月2日由環境部備查，綜合規畫報告也已完成提送交通部審查，今年年3月1日交通部審查委員會審查修正後通過，5月10日送行政院，後續將配合行政院審查程序，爭取今年核定綜規，盡速快設計施工。

桃園生活圈六號道路全長13.5公里，由八德交流道連接台66線，與桃園綠線、綠線延伸中壢段、捷運三鶯線共線，分為4段開闢，其中八德區生活圈六號道路（建德至介壽路段）工程範圍東起台4線介壽路，西至建德路，計畫位於八德（八德地區）都市計畫區北側，由工務局辦理用地取得及地上物拆遷，為了減少與桃園捷運綠線共線上規畫施工界面與周邊交通動線方便，由捷運工程局一併辦理設計及施工作業，全段均採配置40公尺寬計畫道路，設置雙向各2線快車道、1線慢車道及2.5公尺寬人行道。