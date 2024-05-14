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3年1800萬元 竹縣啟動鐵血詩人吳濁流全集出版計畫

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
吳濁流作品涵蓋漢詩、散文、小說及評論，這次將全面收羅其作品並重新校譯、出版。記者吳傑沐／攝影
吳濁流作品涵蓋漢詩、散文、小說及評論，這次將全面收羅其作品並重新校譯、出版。記者吳傑沐／攝影

再過2年，將是台灣文學家吳濁流逝世滿50年，也是其名著「亞細亞的孤兒(原名胡志明)」出版80周年，今天下午新竹縣長楊文科、客家委員會代表及吳濁流文學獎基金會董事吳杏村共同宣布三方合作，啟動吳濁流全集出版計畫，預計以3年時間、總經費1800萬元，全面收羅吳濁流先生的作品並重新校譯、出版。

新竹縣政府文化局指出，吳濁流先生日治時期於新埔出生，幼年接受傳統漢文私塾教育，曾擔任公學校(台籍生就讀的小學)教師，二次大戰時前往南京擔任記者，後又返台，其作品涵蓋漢詩、散文、小說及評論。

1977年張良澤教授曾編著《吳濁流作品集》，但並未收錄漢詩、部分長篇、短篇小說及遊記等，這次是國內首度辦理吳濁流全集出版，預計將分為漢詩、中文卷、日文卷三階段總計22冊220萬字陸續出版，也將成為台灣客籍作家全集出版的重要圖像。

吳濁流孫女吳杏村女士表示，父親吳萬鑫於2000年間，將祖父吳濁流手稿、著作、墨寶及圖書等全數捐贈新竹縣政府文化局典藏，就是為了讓祖父卓越的文學成就成為台灣的公共文化財。編著團隊則強調，近來又發現許多吳濁流先生的日文手稿，這也都會納入，屆時將隨著全集出版後首次面世。

「吳濁流全集的出版，縣府一定全力以赴！」楊文科表示，吳濁流先生以孤帆三部曲《亞細亞的孤兒》、《無花果》及《台灣連翹》等三部長篇小說享譽中外，是不折不扣的客家之光、台灣之光。109年他接任吳濁流文學獎基金會董事長一職，決議將新竹縣辦理的「吳濁流文藝獎」和「吳濁流文學獎」合併，並提高獎金、擴大全球性徵件，以發揚吳老精神、永續文學發展。

吳杏村表示，其祖父吳濁流手稿、著作、墨寶及圖書等都已全數捐贈新竹縣政府文化局典藏，就是為了讓祖父卓越的文學成就成為台灣的公共文化財。記者吳傑沐／攝影
吳杏村表示，其祖父吳濁流手稿、著作、墨寶及圖書等都已全數捐贈新竹縣政府文化局典藏，就是為了讓祖父卓越的文學成就成為台灣的公共文化財。記者吳傑沐／攝影
楊文科盛讚吳濁流先生是客家之光、台灣之光，對於出版吳濁流全集計畫，縣府一定全力以赴。記者吳傑沐／攝影
楊文科盛讚吳濁流先生是客家之光、台灣之光，對於出版吳濁流全集計畫，縣府一定全力以赴。記者吳傑沐／攝影
今天下午新竹縣長楊文科、客家委員會代表及吳濁流文學獎基金會董事吳杏村共同宣布三方合作，啟動吳濁流全集出版計畫。記者吳傑沐／攝影
今天下午新竹縣長楊文科、客家委員會代表及吳濁流文學獎基金會董事吳杏村共同宣布三方合作，啟動吳濁流全集出版計畫。記者吳傑沐／攝影

文化局 新竹 楊文科

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