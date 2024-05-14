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新竹人注意荷包！科技執法又要增5處 6月上路

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
中華路與經國路口科技執法6月1日上路，將對違規行為開罰，遏止交通亂象。圖／竹市府提供
中華路與經國路口科技執法6月1日上路，將對違規行為開罰，遏止交通亂象。圖／竹市府提供

新竹市警察局宣布6月1日起，新竹市內將有5處路口正式啟動科技執法，未禮讓行人、違規行駛人行道都會被罰，不僅會罰6千元還可能吊扣駕照，新竹市警方還強調會持續建置科技執法路段，現有地點也可能持續擴充執法項目。

新竹市警察局表示，中華路與林森路口（南端）、中華路與經國路口（南端）將從6月1日起正式執法，還有原先3處本來就有科技執法的路口，慈雲路與埔頂二路口、經國路與中正路口、西大路與林森路口等3處，將啟用未停讓行人、機車違規行駛人行道偵測取締功能。

警方表示，路口多功能科技執法設備可以抓拍駕駛人違規行為，以未禮讓行人為例，汽車駕駛可被裁罰6千元，機車駕駛1年內若有2次以上未停讓行人的違規，同樣也會罰到6千元，同時1年內違規記點達12點，還會吊扣駕照2個月。

據交通部道安資訊平台分析，中華路與林森路口（南端）、中華路與經國路口（南端），為新竹市目前易肇事高風險路口，去年交通事故統計中，中華路與林森路口（南端）就發生25件事故，造成12人受傷；中華路與經國路口（南端）則發生12件事故，造成1死7傷。

肇因分析指出，違規主要是以闖紅燈、違規轉彎等違規為主，因此新竹市建置闖紅燈、違規轉彎等行為偵測的路口多功能科技執法設備，期望藉由提高目標事故違規行為的取締力度，降低交通事故的發生、強化用路人的安全。新竹市警察局表示，將持續爭取中央預算支持，分析並擇定新竹市易肇事高風險路口（段）建置科技執法設備，或擴充執法項目。

交通事故 新竹 科技執法

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