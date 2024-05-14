充滿感恩與愛心的「五月天」 部苗、大千醫院分獲捐贈

衛福部苗栗醫院最近獲苗栗旅外子弟捐贈320萬元，指定購買腦電圖檢查儀及心臟射頻電燒儀各1台；大千綜合醫院今天也獲慈善團體和企業捐贈50台輪椅與7張便盆洗澡椅，在充滿愛心與感恩的五月天，盼強化兩家醫院的服務及醫療設備。

社團法人親慈慈善會、三陽工業及永青國際同濟會集結愛心，今天共同捐贈輪椅與便盆洗澡椅給大千醫院，在苗栗副縣長鄧桂菊等人見證下舉辦捐贈儀式，期望這批輪椅能嘉惠更多有需要的民眾，讓愛輪轉、傳承善意不止息。

大千醫療副院長蔡建宗表示，受贈的輪椅將規畫放置在門診、急診與住院病房，讓病人在就醫或住院有需求時，能及時獲協助；便盆洗澡椅將分配至各樓層病房，幫助行動不便或跌倒高風險的病人順利如廁、沐浴；希望使用者體會捐贈者的愛心，愛惜使用、用畢歸還，讓這份溫暖不停的輪轉下去。

苗栗子弟蕭姓姊妹兩人懷抱感恩及回饋鄉里的心，最近捐贈苗栗醫院320萬元，指定購買腦電圖檢查儀及心臟射頻電燒儀，感謝部苗醫療團隊悉心照顧她們的母親和家人健康，希望這項捐贈有助苗栗地區醫療服務品質提升，嘉惠更多鄉親。

院方表示，蕭家姊妹指定捐贈的心臟射頻電燒儀適用於治療心律不整，心律不整經藥物治療無效後，心臟電氣燒灼（俗稱電燒）在X光透視下以高射頻能量經電極導管，將不正常的心臟異常放電或異常傳導路徑破壞，阻斷不正常心律，優點為不需開心手術，不需長期服藥，危險性低。