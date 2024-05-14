竹市府不安定原因在她？現任局處長們這樣看待高虹安

新竹市長高虹安小內閣爭議不斷，人事頻繁異動讓外界議論是否成市政不安定因素，前文化局長錢康明更多次公開給予負面評價，不過現任局處首長們今受訪卻認為是外界誤解高虹安，不約而同提到實際中的高虹安「溫暖、認真」，還稱高是旁人眼中的學霸。

竹市府社會處長黃佳婷說「安安市長是認真且具理工人性格，講求數據與實事求是的學霸」，認為高市長對於數據觀察很敏銳，常能從市務會議報告中發現問題並給予建議，讓市政建設能被持續推動。

黃佳婷稱，市府主管們壓力很大是受到市民與民代的強烈監督，但市長卻常開玩笑說「痛苦指數是比較來的，如果覺得壓力太大，跟我比較後，應該就不會那麼痛苦了」。不過黃佳婷卻也指出，市長經常晚上加班看同仁的報告或輿情，讓局處常在晚間突然收到市長指示工作。

地政處長何憲棋則坦言，高虹安批核公文「很認真」，連附件都要逐頁翻閱，還常發現問題，讓身為局處長的他「覺得很不好意思」。何憲棋卻也佩服高虹安，每次議會定期會施政報告幾乎可以不看稿，整本完全背起來，讓何忍不住稱「實在太讓人驚訝，望塵莫及」。

消防局長李世恭也提到，一有重大災情發生通知市長時，不論深夜、清晨，市長皆會馬上接聽消防局電話，並迅速做出裁示。例如去年519清晨強降雨，市長就第一時間馬上調集相關局處長，一同趕往轄內積淹水的地下道進行勘災及指揮調度。

李世恭還提到，生日都會收到市長親自傳來的問候訊息及勉勵，還有專人親送蛋糕來慶祝，這是以往歷任沒有過的。秘書長張治祥也提到，高市長非常親民、溫暖，好幾次府內外活動，當同仁、民眾邀請市長一起跳舞時，高市長都不會有包袱。