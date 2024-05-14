竹北自行車道不足 民代要求年底前事故熱點先做改善

新竹縣YouBike上路以來，已成為不少民眾日常通勤選擇，累積超過180萬人次使用，但自行車道不足今卻在議會引起議員批評，YouBike上路後受傷人數「不減反增」，議員吳旭智質詢呼籲通盤檢討自行車騎乘環境，優先改進施作事故熱點、校園周邊路段。

吳旭智表示，根據今年3月新竹縣道路交通安全聯繫會議資料顯示，竹北的各項交通意外傷亡都降低，唯獨自行車騎士的受傷比例不降反升，與去年同期相比，單月騎乘自行車而受傷的人數，竟多了1倍。

縣府交旅處長陳盈州回應，新竹縣正在研究「上位指導計畫」，上位指導計畫是讓未來建置自行車道或標線畫設時有更明確參考，同時根據竹北市區自行車通學通勤需求及路段規畫路網。

吳旭智批評「民眾等不到縣府完成這所謂的上位計畫」，因通勤意外幾乎每天都在發生，尤其中華路以及興隆路沒有自行車道的一側更是事故熱點，且竹北市內還有很多這樣沒有專用道的路段都是潛在風險，縣府應優先盤點危險路段、優先做改進。

新竹縣YouBike在2022年6月上路以來，截至今年4月，累積使用人次已經達到182萬8431次，新竹縣府持續在竹北新豐濱海、頭前溪兩岸興建自行車道，完善自行車道路網，不過在市區內，目前仍缺乏自行車道完整建置。

吳旭智建議，可以在人行道、人車共道的路面增加標線標誌，區隔出步行空間與騎乘空間。若路段沒有人行道，讓自行車被迫與大車爭道，例如中華路，就需要用另外手段設置專用自行車道、人行道確保人車安全。

陳盈州表示，因中華路是屬中央管轄的環島自行車道計畫的一環，中華路是否能新增人行道及自行車道，仍需要與公路局工務段討論，但其餘路段可盡快召集會勘，滾動式執行。陳盈州還認為，交通宣導同樣重要，因事故會發生，可能部分還是要歸咎騎乘者自己「應注意而未注意」導致。

縣長楊文科受質詢時坦承，新竹縣YouBike上路前沒有做好配套，但既然YouBike已經上路一段時間，且獲得不少好評，為了民眾安全起見，會指示交旅處在年底前完成「上位指導計畫」，且在計畫完成前，應先就有迫切需要改善的路段、事故熱點，研究如何進行改善、是否可以退縮車道，挪出空間做自行車專用道，先把幾個路段做起來試行。