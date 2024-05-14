竹縣議員關心新埔YouBike進度 楊文科稱7月啟用10站點
新竹縣議會第20屆第3次定期會今天排定縣政總質詢，議員呂宛庭關心選區新埔地區的各項建設與民生議題，當中特別聚焦新埔YouBike設置進度；對此，縣長楊文科表示，目前新埔共規畫設置10個站點，下月起陸續完成建置和驗收，預計7月份可以啟用。
上午質詢時，呂宛庭首先關心交通，尤其是新埔民眾最關心的YouBike設置進度。楊文科表示，新埔站點共設10站，8站會在新埔市區，另2站分別在褒忠義民廟和遠東紡織廠，車輛為100輛車，其中10輛為電輔車，6月陸續建置和驗收，預計7月份可以啟用。
另外，呂宛庭也質詢褒忠橋和寶石橋的改善進度。她指出，褒忠橋為新埔北往湖口、南往竹北的重要通勤道路，是民眾往返湖口工業區和竹科的要道，每天交通量很大，塞車嚴重；而寶石橋齡超過40年，橋梁現況易造成用路人危險，她要求應盡速拓寬。
工務處長戴志君回覆，褒忠路拓寬案上月舉行基本設計地方說明會，此案去年6月核定9.7億元經費，現處於設計階段，已完成基本設計預算書圖送交通部，交通部5月底將審查，若通過就能辦理細部設計，目標在年底招標，同時工務處也將針對說明會所提排水、瓦斯管線等意見，與各局處協調辦理。
至於寶石橋部分，此案已提報中央「生活圈道路交通系統建設計畫」，獲得450萬元的可行性評估費用，目前正辦理預算程序中。
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