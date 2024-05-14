桃園鐵路地下化平鎮站落腳何處 張善政盼規畫這裡

桃園市鐵路地下化平鎮站選址地方上有不同的聲音，市長張善政今天在議會總質詢答覆議員黃敬平時，說明市府傾向在環南路、新富五街附近設站，距離現在的臨時站不到200公尺，一樣可以照顧人口密集區的交通需求。

張善政強調，未來平鎮站啟用後，現在的臨時站也不會浪費，可以規畫停車場並用連通道接啟用後的平鎮站，市府會和工程主辦單位交通部鐵道爭取，讓雙方達成共識。

黃敬平指出，桃園鐵路地下化工程平鎮永久站工程已發包，原本車站位置已經選好，站體也都設計好，後來傳出市府藉檢討周邊都市計畫，有意改變車站位置，外界有聲音指市府助長工廠財團炒地，他和議員魏筠之前就要市府三思，不要引來抗議。

黃敬平質詢時在地圖框出A、B、C三個區，A是目前的臨時站，C為市府傾向設永久站的地點，B為工廠，A、C兩點相距不到200公尺。他表示過去質詢前市府，當時的市長鄭文燦就說如果要把平鎮永久站蓋在工廠附近，車站就成了「田中站」周邊人口少，沒有任何聯外道路，只圖利那些炒農地的人。

黃敬平認為，「田中站」真的太遙遠，也無法跟規畫中的捷運橘線中豐、環南路車站共構，離平鎮行政園區超過1公里很不方便。市府如果市執意把永久站南移約500公尺，蓋在工廠的土地靠近老街溪旁，他會跟所有新英里、新富里的民眾一樣，站出來堅決反對到底。

黃敬平表示，市長答詢時說明傾向設永久站的地點，在平鎮環南路地下道旁心路基金會南側區域，這裡有約1公頃用地，可以作為久站位置。南移後位置距離臨現在的時站很短，就像連體嬰一樣，方便性完全沒受影響，也不影響目前施工進度和期程，但是車站就要重新變更設計。

平鎮火車站臨時站位於新富一街、新富三街口靠近環南路，預計2026年完工、2030年桃園鐵路地下化全線通車。中央與地方去年底達成協議，地下段南延1.2公里過台66快速道路後出土回到地面，市府檢討平鎮車站永久站址，是否仍維持在臨時站現址，或南移600公尺至工廠旁未定案。

但消息一出，引起地方人士反彈。黃敬平質詢指出，市府考量平鎮臨時站址腹地狹小、道路狹窄，非理想的永久站址。然而，站址若變更遷移至遠離人口稠密區的工廠旁，罔顧多數民眾的權益及設站效益，引起新富、新英、新榮里等當地數萬居民的不滿及抗議。