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竹北市打造幸福我愛你婚攝牆 供新人打卡留念

中央社／ 新竹縣14日電

北市新人登記結婚人潮多，竹北市公所今天表示，為此打造「幸福我愛你」婚攝牆，讓新人打卡留念，將於5月20日啟用。

新竹縣竹北市公所今天舉辦「幸福我愛你」婚攝牆宣傳記者會，竹北市長鄭朝方接受中央社記者訪問表示，他常經過戶政事務所，發現許多新人登記結婚，卻無拍照紀念處。

鄭朝方說，根據戶政資料顯示，每年平均有1000對以上新人在竹北戶政事務所登記結婚，因竹北戶政事務與竹北市公所鄰近，決定在2所的穿廊處設置「幸福我愛你」婚攝牆，讓新人留下浪漫難忘時光。

他指出，「幸福我愛你」婚攝牆設計概念是「執子之手、與子偕老」，靈感來源是電影「天外奇蹟」中老夫妻坐在沙發的一幕，意喻相知相伴、白頭偕老，另在迴廊場景，運用燈光投射角度，拍照時還會產生3D效果。

鄭朝方說，若民眾在5月20日至竹北戶所登記結婚，辦理後並到「幸福我愛你」婚攝牆拍照打卡，可獲神秘禮物，送完為止。

竹北戶政事務所主任陳建淳告訴中央社記者，此次除與市公所攜手合作，串連婚攝牆成幸福廊道，竹北戶所也提供更便利服務，民眾可透過網路預約結婚登記日與時段，不過需於登記日前7天進行預約。（編輯：李錫璋）1140514

北市 新人 結婚

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