中壢這路口交通陷阱惹民怨…警單月取締60件 會勘必須改

「這裡是百發百中最好的開單陷阱！」桃園市議員謝美英獲許市民陳情，中壢區志廣路、中正路與三民路口往觀音交匯處畫分向槽化線及直行標線，輕易逆駛和壓槽化線違規，如同「交通陷阱」，謝美英今天上午會勘確認該路口往觀音直行標線有問題，路口槽化線就是「百發百中的開單陷阱」，交通局、警方代表目睹行經車輛10輛有8輛違規，會勘結論，該岔路口槽化線標線順路形彎度調整必要。

中壢區中正路、志廣路、三民路交叉路口，往返中壢、觀音及國1交流道共 5線道，之前因為交匯路口行穿線與號誌太遠，經常發生車禍肇車事故，今年2月市府交通局改善，未料交通局在往觀音方向交匯路口設置的分向槽化線及道路標線問題，意外引發走錯車道、或行駛壓過槽化線違規車輛太多，警方一再開單告發，引起民怨，民眾甚至因為交通畫線錯誤，成為警方趁機「搶錢」「搶績效」所在。

范姓市民說，他上月經過該路口沿白虛線往觀音直行，明明直行，卻駛入對向中正路車道被中壢員警以「不依規定駛入來車道」開單告發，「合理嗎」？另一陳姓市民說，他從志廣路左轉路口往觀音，無法迴避路口槽化線遭開單告發罰900元，「根本是交通陷阱」。

市警局、中壢分局表示，中正、志廣路與三民路口，為中壢地區最易肇事路口之一，統計今年1至4月，發生A2、A3車禍受傷、車損案件 25件，總計取締案件233件，包括民眾檢舉逕行告發共221件，警方執行路口取締12件，民眾檢舉違規案占95%最高，警方發現該路口檢舉違規多，行文市府交通局改善路口標線未果，警方依法取締開單，並非搶錢搶績效。

謝美英表與市府交通局、 警方等單位代表、里長及里民多等人現場會勘，發現該路口行車，果真10輛約有8輛誤行車道及輾壓槽化線違規。謝美英說，該3叉路口就是百發百中的開單陷阱所在地，中正路、志廣路往觀音方向，志廣路內側車道會跟中正路車道邊線匯集，加上路中分向槽化線，路段高低起伏，駕駛人視野尚無法看見地上的分向槽化線，車輛幾乎都會壓線，不然就是駛入對向車道，因此而被開單實在是非常冤枉，「根本是挖洞給用路人跳」。

市府交通局會勘代表表示，該交叉路口現場的中正路1041巷前分向槽化線設置多年，目的是為讓各方來車避免發生對撞，現況正常行車軌跡，確實很多車輛順行都會輾壓分向槽化線或逆向，造成民眾違規遭檢舉或被警察開單，但認為槽化線有存在必要，才能避免該歪岔路口對撞危險，但設計有調整改善空間，交通局將進一步研擬將槽化線順著路形彎度微調，並考慮加裝交通桿，避免車禍發生。