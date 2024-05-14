推生日禮金加碼 苗栗市長余文忠首次施政報告爭取支持

苗栗市長余文忠今天首次在代表會定期會施政報告，爭取代表會支持65歲以上長者生日禮金加碼政策，1年約需近500萬元，另強調走動式稽查，勸導落實垃圾分類減量政策。

市民代表李建宏被視為與余文忠不同派，他認為余文忠的施政報告四平八穩，並從市公所日前針對街頭垃圾包髒亂點破袋開罰，看得出余的魄力，希望施政報告的施政及願景，也都能如數兌現。

余文忠補選市長，今年4月30日上任，今天首次在代表會定期會施政報告，余文忠說，市公所2019年發放65歲以上長者生日禮金， 因應物價上漲計畫加碼，65歲至79歲從500元增加到 1000元；80歲到至99歲從3000元到5000元；100歲以上的人瑞從1萬2000元，加碼到1萬5000元，預估全年所需經費約1600萬元，希望代表會同意。

余文忠強調，市容整體環境，是他最重視的環節之一，因為市容不只關係到民眾幸福的滿意度，更突顯行政團隊的執行力，也是外縣市民眾接觸苗栗市的第一印象，市公所研擬具體的作法。

他說，公所運用媒體強化宣導，環保志工隊面對面的方式，傳輸垃圾分類減量的理念與做法，並以走動式稽查方式，勸導落實垃圾分類減量政策，並已逐漸顯現效果，公所持續努力，讓垃圾減量、資源回收成為生活的一部分。