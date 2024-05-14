桃園八德區國中小空間不足 議員批沒專科、團體輔導室

桃園市議員許家睿今天在議會總質詢指出，八德區的就學人口已超過學校缺額人數，以大成國中為例，今年申請入學備取就高達200人；近5年將屆齡小學人口成長27.7%，八德教育資源不足已成隱憂。

許家睿指出，過去許多小學為了增開班級，被迫取消專科教室，影響多元學習發展的空間，缺少禮堂、活動中心、廚房等學校也不在少數。

許家睿統計八德區12所國中小有5校沒有自己的廚房，7校沒有團體輔導室。以廣興國小為例，校園內不但沒有禮堂與活動中心或團體輔導室，甚至連午餐都要跟4公里外的僑愛國小共享，每餐都這樣送，食物運送過程是否會衍生衛生食安問題讓人擔憂。

許家睿表示，學生活動空間與自設廚房營養午餐都是重要基本權利，教育局未來要在八德區新設仁德國小，與大福市地重劃區大福、大勇國小，都要加緊規畫；興建中的仁德國小尚未規畫活動中心、禮堂，市府應該納入二期工程考量，避免重蹈目前一些學校的覆轍，保障教育資源的充足。

教育局表示，仁德國小建校工程活動中心、禮堂會放在二期，另外，受限各校空間不同，只要半小時車程內，學校營養午餐都可以共享，會安排保溫車運送與嚴格把關食安。至於沒有團體輔導室的學校有些有個別輔導室，也會逐年改善；廣興國小有約3間教室空間的小禮堂，未來都會設法改善。教育局長劉仲成也允諾校舍空間不足等問題都會納入整體考量。