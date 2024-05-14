快訊

陳水扁特赦卡關？法務部報告：未判決案件不在特赦範圍內

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

桃園八德區國中小空間不足 議員批沒專科、團體輔導室

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議員許家睿（左）要求改善八德區國中小學教室空間不足等問題。圖／桃園市議會總質詢直播畫面
桃園市議員許家睿（左）要求改善八德區國中小學教室空間不足等問題。圖／桃園市議會總質詢直播畫面

桃園市議員許家睿今天在議會總質詢指出，八德區的就學人口已超過學校缺額人數，以大成國中為例，今年申請入學備取就高達200人；近5年將屆齡小學人口成長27.7%，八德教育資源不足已成隱憂。

許家睿指出，過去許多小學為了增開班級，被迫取消專科教室，影響多元學習發展的空間，缺少禮堂、活動中心、廚房等學校也不在少數。

許家睿統計八德區12所國中小有5校沒有自己的廚房，7校沒有團體輔導室。以廣興國小為例，校園內不但沒有禮堂與活動中心或團體輔導室，甚至連午餐都要跟4公里外的僑愛國小共享，每餐都這樣送，食物運送過程是否會衍生衛生食安問題讓人擔憂。

許家睿表示，學生活動空間與自設廚房營養午餐都是重要基本權利，教育局未來要在八德區新設仁德國小，與大福市地重劃區大福、大勇國小，都要加緊規畫；興建中的仁德國小尚未規畫活動中心、禮堂，市府應該納入二期工程考量，避免重蹈目前一些學校的覆轍，保障教育資源的充足。

教育局表示，仁德國小建校工程活動中心、禮堂會放在二期，另外，受限各校空間不同，只要半小時車程內，學校營養午餐都可以共享，會安排保溫車運送與嚴格把關食安。至於沒有團體輔導室的學校有些有個別輔導室，也會逐年改善；廣興國小有約3間教室空間的小禮堂，未來都會設法改善。教育局長劉仲成也允諾校舍空間不足等問題都會納入整體考量。

廚房 德國 教育局

延伸閱讀

打卡背板滿滿粉紅泡泡 桃園民政局：520宜嫁娶快來登記

請假總質詢參加520總統就職典禮 張善政曝主因提大地震

桃園青園國小2期校舍動土 張善政：明年完工解除總量管制

桃園公車拚2030全面電動化 民代憂「呷緊弄破碗」

相關新聞

打卡背板滿滿粉紅泡泡 桃園民政局：520宜嫁娶快來登記

520不僅是新任總統就職日，諧音「我愛你」也是不少佳偶互許終生的浪漫紀念日。桃園市民政局指出，往年520都有近千對佳偶登...

桃園八德區國中小空間不足 議員批沒專科、團體輔導室

桃園市議員許家睿今天在議會總質詢指出，八德區的就學人口已超過學校缺額人數，以大成國中為例，今年申請入學備取就高達200人...

苗栗縣公辦都更起步走！首波鎖定苗栗市南苗 鍾東錦：全力以赴

都市更新大不易，苗栗縣政啟動公辦，第一波鎖定苗栗市南苗市場、敬軍新村約1.24公頃聯合都更，縣長鍾東錦認為公辦更具公益性...

自強號變「小強」號？ 他搭車不敢補眠 清潔人員道歉清理

一名江姓苗栗市民今天上午搭國營台灣鐵路公司自強號到桃園，赫然發現座位附近4、5隻蟑螂爬行，破壞他的補眠計畫，沒想到搭早班...

三坑老街蓋加壓站 居民連署抗爭

台水公司計畫在龍潭三坑老街蓋中繼加壓站引發反彈，居民憂心恐改變老街觀光風貌及影響生活，前天發起連署、籌組自救會，預計6月...

「先斬後奏」惹怨 誠意溝通才能雙贏

桃園市去年初龍潭三坑抽水站爆管意外，造成南桃園停水夢魘，台水公司為解決爆管風險穩定南桃園40萬戶供水，選定三坑老街口蓋中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。