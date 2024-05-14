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打卡背板滿滿粉紅泡泡 桃園民政局：520宜嫁娶快來登記
520不僅是新任總統就職日，諧音「我愛你」也是不少佳偶互許終生的浪漫紀念日。桃園市民政局指出，往年520都有近千對佳偶登記，今年適逢龍年，當天農民曆又顯示宜嫁娶，預估結婚人數可能破千對，建議民眾提前預約，為鼓勵婚育，各戶政事務所有準備限量精美好禮，完成登記即可獲得。
民政局分析，雖然年輕人觀念新穎，但在決定人生重要大事，多少還是會尊重傳統，參考農民曆的建議。前年520適逢周五，農民曆顯示宜嫁娶，有829對登記，去年520適逢周六假日，農民曆又顯示不宜，僅203對，而今年農民曆顯示宜嫁娶，也非假日，登記人數應該會比去年好。為此，各戶政事務所也祭好禮鼓勵婚育。
桃園13個戶政事務所鼓勵婚育辦法略有不同，蘆竹戶所舉辦結婚抽獎，獎品有天絲被和藍繪餐碗組合等內容，其他戶所則準備安妮兔陶瓷碗組、對杯、迷你音箱、紅棗三寶禮盒等限量好禮，登記即贈送。
民政局長劉思遠表示，辦理結婚登記的戶所是愛的見證地，各戶所陸續更新結婚背板，桃園戶所「桃醉幸福We Got Married」、中壢戶所「愛旅捷運列車」、大園戶所「幸福登機」、龜山戶所「樂婚龜山」和楊梅戶所「來戴楊梅客家庄」都很精美，宛如小型攝影基地，相當好拍，登記佳偶不能錯過。另外，未免現場久候，建議民眾先利用電話或網路向戶所預約登記時間。
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