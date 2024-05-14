苗栗縣公辦都更起步走！首波鎖定苗栗市南苗 鍾東錦：全力以赴

都市更新大不易，苗栗縣政啟動公辦，第一波鎖定苗栗市南苗市場、敬軍新村約1.24公頃聯合都更，縣長鍾東錦認為公辦更具公益性、公信力，縣府會全力以赴，市長余文忠也表態全力配合。

苗栗縣約40%建築逾10萬棟屋齡逾30年，但都更至今僅1件，民間開發商整合竹南鎮慈裕段45筆土地、1269坪， 開闢一條8公尺寬都市計畫道路，興建21戶透天、16戶地上5層樓公寓住宅，預計今年底完工，另一件自主更新輔導團輔導竹南火車站旁合作大樓，今年4月核准都更，公辦都更起步走。

縣務會議今天審議通過「苗栗縣都市更新範圍內公有土地一定規模及特殊原因認定辦法」草案，將依行政程序法發布施行，縣府工商發展處長詹彩蘋說，都市更新條例2019年1月修正，專章強化政府主導都市更新案件能量，賦予政府機關主動負起推動都更的責任。

詹彩蘋指出，草案明定公辦都更依循標準，報核的都市更新事業計畫，範圍內公有土地不包括公共設施用地，面積1650平方公尺以上，且占更新單元土地總面積比率達50%以上。

鍾東錦及今天參加縣府會議的余文忠都有感，兩人指出，苗栗市南苗地區一度是全縣最繁榮的地方，南苗市場旁文昌祠一帶盤踞地王多年，目前已退位給頭份市下公園，南苗市場也已老舊，南苗亟需都更帶動，再創第二春。

鍾東錦認為公辦都更具公益性、公信力，不會以賺錢為目的，民眾會更加信任，推動的阻力應該會比較少，府會盤點工商發展處都市計畫科專業人力「全力以赴」；余文忠表示，請縣府辦理說明會，讓更多的地主了解，公所會彙整「全力配合」。