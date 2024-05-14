台3線栗林國小段降速限 超速案倍增

苗栗縣台3線絕大多數路段速限每小時60公里，大湖鄉栗林國小路段今年3月降速10公里，當月超速違規件數暴增近1倍達784件，駕駛人抱怨是「陷阱題」、「變相搶錢」；警方說明，是根據地方反映及安全考量才降速。

台3線北從頭份市珊珠湖進入，南到卓蘭大橋，長約56公里。大湖鄉南湖國小前約2公里路段去年9月19日速限降至50公里，今年3月1日栗林國小前800公尺路段跟進。

南湖國小前南向固定桿拍照取締闖紅燈違規；栗林國小前固定桿北向取締超速違規，今年1月352件、2月402件，3月784件。部分駕駛人指出，前、後大部分路段都速限60公里，卻有一段約800公尺降速10公里，防不勝防，「根本是變相搶錢」。一名駕駛人十幾年來第一次被罰，他接到罰單還覺得莫名其妙，納悶為何時速67公里還會被拍。

警方說，降速限都是根據地方及校方反映，公路局、縣府及警方會勘，用路人安全是第一考量，固定桿位置都會在縣警局交通隊網頁公告，2區調降速限路段前，均設置速限牌面，車道也有增設速限標字提醒。

1隻公山羌前天中午被發現慘遭路殺在134.4公里南下路肩，引發熱議。縣府農業處自然生態保育科表示，目前正值野生動物繁殖季，台3線蜿蜒在山區，山羌、白鼻心、鼬獾，及穿山甲等都可能出現在道路，籲請民眾遵守速限，並注意野生動物。