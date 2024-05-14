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用地解決 竹東客家文化大禾埕動土

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導
「竹東客家文化大禾埕」昨開工動土，將成為全國首座以客家音樂文化為主題展演空間。記者吳傑沐／攝影
「竹東客家文化大禾埕」昨開工動土，將成為全國首座以客家音樂文化為主題展演空間。記者吳傑沐／攝影

新竹縣「竹東客家文化大禾埕」計畫籌備多年在解決土地問題後，獲客委會補助5.5億元，昨天動土，預定明年7月完工，將成為全國首座以客家音樂文化為主題大型展演空間；但竹東由地方人士爭取登錄歷史建築的「資源莊冰店」3月才決議列冊追蹤，前晚卻發生火警，建物付之一炬。

縣府交旅處指出，竹東客家文化大禾埕興建工程以統包方式辦理，以環形鋼結構、挑高棚架形塑客家意象，4層樓建築將集結演藝劇場、市集廣場、創客工作室、青創音樂練團等空間。

客委會主委楊長鎮、縣長楊文科等人都出席開工典禮，楊長鎮說，因有占用戶延宕計畫，透過司法途徑得以圓滿解決，期待這座大型展演空間發揚客家傳統、帶動客家庄的觀光產業。

然而，頗負盛名的新竹縣竹東鎮「資源莊冰店」，地方正爭取將建物登錄歷史建築，前晚9時多發生火警，雖無人傷亡，但建物付之一炬，縣府文化局昨會同消防局鑑識人員勘查，初步確認冰店內部燒毀嚴重，一同列冊追蹤的大禮堂幸未波及。

文化局文資科長洪千鶴說，竹東資源莊冰店與大禮堂是由地方人士提報，今年3月才由文資審議委員現勘後，決議列冊追蹤，又因其建築內部使用採油用的油管作為屋架，具時代與在地產業特色，將盡快安排文資評估現勘，確認其保存價值。

客委會 客家文化 歷史建築

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