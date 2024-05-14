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共有地建物1人繼承 姊弟稅差4倍
新竹市一對姊弟繼承父親名下同一筆土地，各持分2分之1，同時向稅務局申請按自用住宅用地優惠稅率課徵地價稅，卻只有弟弟獲核准，可按優惠稅率千分之2課徵，每年稅額3千元，但姊姊只能按一般用地稅率千分之10課徵，稅額1萬5千元，相差4倍。納保官發現，原來姊姊僅繼承土地，未繼承地上建物，才無法適用。
稅務局指出，這對姊弟同時申請，卻只有弟弟通過，姊姊覺得很疑惑，向納保官諮詢。納保官檢視後發現，土地雖由姊弟各自繼承一半，地上的建物卻由弟弟全部繼承。適用地價稅自用住宅用地稅率，土地上建物須屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，弟弟同時持有土地及建物，符合規定；姊姊僅持有土地、未持有建物，須按一般用地稅率課徵。
稅務局提醒，符合自用住宅用地要件尚未申請優惠稅率者，可於今年9月22日前至稅務局網站線上申請，或以郵寄、傳真或親洽稅務局辦理，逾期申請次年開始適用。若已申請核准而用途未變更或減免原因、事實未消滅者，以後免再申請，也遴選3位資深科長擔任納保官，民眾如有稅捐爭議需溝通與協調、申訴陳情或行政救濟諮詢協助等需求，皆可申請協助或諮詢。
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