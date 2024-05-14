「先斬後奏」惹怨 誠意溝通才能雙贏

桃園市去年初龍潭三坑抽水站爆管意外，造成南桃園停水夢魘，台水公司為解決爆管風險穩定南桃園40萬戶供水，選定三坑老街口蓋中繼加壓站，當地百姓卻不買帳群起反對，起因台水未預先溝通民意「先斬後奏」、市府悄悄辦理變更農業區為自來水用地公展在後，在地人感覺被隱瞞突襲，有利民生建設演變為民怨抗爭。

三坑老街保存古樸的客家風貌，外窄內寬的街廓，保留黑白洗的客家文化，是市府觀光旅遊亮點，台水事先向地主協議價購0.9公頃農業地蓋中繼加壓站，居民風聞反對卻未化成行動；直到市府上月中悄然公告「變更石門都市計畫部分農業區為自來水事業用地案」公展，才激起反對浪潮，進而籌組自救會，民怨燒向市府。

三坑百姓知道自來水對民生的重要，卻不滿台水未先溝通，也埋怨市府配合台水逕行變更自來水用地公展，，更不顧及當地百姓多年變更都計心聲，終於引爆積蓄已久的民怨。

台水蓋加壓站固然理由堂皇，稱二段式加壓供水可造福南桃園40萬用戶，用地非強徵民地，承諾會做好防噪音、防震動設施及景觀，但終究忽略百姓愛鄉土的心，市府處理作法未化解民怨，反激化衝突。但加壓站有利民生，民怨剛起未必無解，台水和市府須拿出誠意，重啟溝通破局，方能化干戈為玉帛達成雙贏。