三坑老街蓋加壓站 居民連署抗爭

台水公司計畫在龍潭三坑老街蓋中繼加壓站引發反彈，居民憂心恐改變老街觀光風貌及影響生活，前天發起連署、籌組自救會，預計6月赴市府抗議。台水表示，在三坑蓋中繼加壓站是「沒有辦法的辦法」，如果換址到龍潭女監附近高地，和目前一段式加壓模式相同，在三坑可做二段式加壓最適合，強調會做好噪音、震動處理，不會變擾鄰嫌惡設施。

「反三坑中繼加壓站自救會」居民前天把握假日在老街發起連署，一天獲150名居民連署支持。自救會發起人之一劉修朗說，在三坑觀光老街口蓋加壓站一事，市府4月11日起公告公展，里長居民卻不知情，形同隱瞞居民，近期將召開自救會成立大會，推選會長、副會長，研商向市府陳抗。

市議員張肇良也認為，台水公司在三坑街口設加壓站占地3千坪，會改變三坑城鄉風貌，且加壓站深挖2、30公尺，將破壞三坑水源地生態環境和地下水，市府卻未接地氣尊重地方心聲。另三坑、大平里5、600戶，接自來水戶不到100戶，大都喝簡易自來水，卻在這設加壓站，居民無法接受。

「台水公司堅持在三坑老街蓋加壓站，將影響居民生活。」三坑里長黃遠達憂心會破壞三坑水文及交通、文化景觀，帶來噪音問題等，里內建議加壓站蓋在龍潭女監附近高地更適合，台水卻不聽，且三坑禁建40多年為何不能一起變更都計，對三坑人不公平。

台水第二區處副處長吳文忠說，現行一段式加壓的水管爆管風險大，在三坑設站二段式加壓，可提升南桃園40萬用戶及產業供水穩定；如換址龍潭女監附近高地，與現有一段式加壓風險無異，三坑最適合，用地已取得，未來加壓站面積只占一半，另一半做客家元素景觀。

都發局都市計畫科指出，市府依規進行都計用地變更公展，若有民眾陳情反對，台水公司須妥善與地方溝通，選址換地點由台水公司決定；針對地方希望三坑都計變更，由於三坑都計內尚有未開發飽和用地，無法僅以這塊用地做主軸整體開發。