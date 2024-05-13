桃園青園國小2期校舍動土 張善政：明年完工解除總量管制

桃園市中壢青埔地區新增人口成長，國小、國中實施總量管制，青園國小1期校舍今年完工啟用後，市長張善政今天下午主持該校2期校舍新建工程動土典禮，預計新建42間教室明（2025）年8月完工啟用，市府教育局屆時將解除青園國小總量管制，可滿足當地學童就近就學需求。

青園國小1期新建校舍今年3月啟用後，如今青園國小2期新建校舍工程動工，總經費約10.8億元，包括教育部補助2.3億元，分2階段施工，第1階段興建42間教室，預計明年8月完工啟用，第2階段興建教室、活動中心、視聽教室及地下停車場，預計2026年10月完工啟用，後續學校總規模也將達到60班的大型學校，可提供師生更多元學習空間。

張善政表示，青園國小第1、2期工程完工，會變成全桃園非常亮眼的小學，1期校舍3月中獲行政院公共工程金質獎，他也曾和青園國小小朋友一起拍影片，當時拿著紙飛機射向天空，象徵青埔與航空城亮麗的未來，他非常高興2期校舍可以動土，並拚2025年分階段啟用，屆時青園國小可以解除總量管制，讓更多學童可以順利就讀，是重要的里程碑。