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耗資4億閒置3年 乙未保台公園遊客中心被譏「最大裝置藝術」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市乙未保台公園的遊客服務中心，啟用3年多卻持續閒置，遭諷是「最大裝置藝術」。圖／議員黃敬平提供
桃園市乙未保台公園的遊客服務中心，啟用3年多卻持續閒置，遭諷是「最大裝置藝術」。圖／議員黃敬平提供

桃園市平鎮區乙未保台公園由前瞻經費補助興建，啟用至今3年多，遊客服務中心卻持續閒置，民代譏為「最大裝置藝術」。平鎮區公所回應，遊客服務中心標租案已流標5次，未來希望能跟乙未公園地下停車場綁在一起，吸引廠商投標。

十二區公所今天到市議會工作報告，議員黃敬平表示，乙未保台公園耗資4億多元興建，地下停車場由市府交通局管理，地上乙未之環、展示廳等由客家事務局管理，遊客服務中心則由區公所代管，管理單位眾多，但啟用後卻閒置至今。

黃敬平表示，遊客中心這段期間沒開放給在地的復旦里及復興里使用，也未開放民間社團協會進駐，「只有蚊子去過」，民眾不得其門而入，只能到後面上廁所，根本是浪費公帑。

黃敬平也質疑，距離乙未保台公園僅400公尺的原第九公墓殯葬用地，可作為與乙未保台公園相輝映的衛星公園，並透過變更都市計畫變更為機關用地，興建地下停車場、公園等公有設施，但整地完工2年多來，始終只用圍籬圍起來，同樣是「看得到卻玩不到、用不到」。

平鎮區長呂緣回應，遊客服務中心標租案已流標5次，後續擬將遊客中心跟乙未公園地下停車場綁在一起招標。對於黃敬平質疑，地下停車場租約還要1年多才屆期，難道還要再養蚊子？呂緣表示，期間不管是社區或社團借用，區公所都會協助。

至於原第九公墓殯葬用地，呂緣表示，該處目前還是農業區，正在都市計畫變更當中，暫時以圍籬圍起，接下來會先評估拓寬賦梅路與復旦路二段路口的可行性。

停車場 客服 黃敬平

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