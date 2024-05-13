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桃園公車拚2030全面電動化 民代憂「呷緊弄破碗」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市區公車與公部門運具預計2030年全面電動化，但業者和民代憂心「呷緊弄破碗」，呼籲市府完善配套。本報資料照片
桃園市區公車與公部門運具預計2030年全面電動化，但業者和民代憂心「呷緊弄破碗」，呼籲市府完善配套。本報資料照片

桃園市政府通過「推動淨零城市自治條例」草案，將送議會審議，市區公車與公部門運具預計2030年全面電動化。但業者直言，現階段電動公車選擇少、充電場站難尋，民代也憂心「呷緊弄破碗」，呼籲市府完善配套。交通局回應，為加速汰換，市府除加碼補助，全市轉運站也會朝兼具充電場站的功能轉型。

「桃市溫室氣體排放量位居北台灣第一，為達2050年淨零排放目標，市府上周在市政會議通過「桃園市推動淨零城市自治條例」草案，其中，交通運輸以減少燃油車為目標，除盼加強公共運輸運量、規畫低碳交通區限制高汙染車輛行駛，也預計2030年前完成市區公車與公部門運具全面電動化。」

市府統計，目前市區公車共有795輛，其中僅27輛為電動公車。客運業者直言，6年內全面電動化難度高，當前符合中央補助規定的電動車商僅2間，車型選擇少，更大瓶頸是找不到適合地點設充電站，有的場地面臨租約期限，有的則缺乏空間設置充電樁；雖電動車技術逐年提升，業界仍不敢樂觀。

議員黃敬平表示，近年各縣市電動公車意外頻傳，桃園客運2021年曾因修車廠充電站起火，燒毀7輛電動公車，即使淨零條例未訂定罰則，宣示大於實質意義，但市府強制推動公共運具全面電動化，仍需加強安全配套，以免未蒙其利先受其害。

議員李宗豪指出，桃園電動巴士比例曾是六都最高，現在下降僅剩3%，代表客運業者購買車輛時仍傾向選擇柴油巴士，建議市府應考慮增加額外補助，協助業者購買車輛和充電樁等設備。

交通局公共運輸科長陳家緯回應，民間業者自行尋覓充電場站的確有困難，因此未來會在全市公車轉運站增設充電樁，兼具充電場站功能。

陳家緯說，中央目前針對電動公車提供購車和營運補助，市府環保局也加碼補助每輛180萬元，等於業者購置一輛電動公車可領取860萬元補助款，鼓勵業者盡快汰換燃油車，朝淨零碳排目標邁進。

充電樁 公車 桃園 電動

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