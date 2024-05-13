台62線延伸宜蘭預計2041年完工？ 議員批：沒人會相信

宜蘭縣府今天到議會針對聯外道路工程進行專題報告，為紓解國5塞車的台62線延伸線，縣府報告指稱130年可完工，遭縣議員批評，中央騙縣民畫大餅，縣府也跟著大餅，目前可行性評估都還沒有過，八字沒一撇，何時完工大有問題，建議縣府在520新內閣就職後拜會中央，確定推動期程。

宜蘭近年來要推動的聯外重大交通建設，包括高鐵延伸到宜蘭、鐵路高架、台62線瑞濱段延伸至宜蘭。縣政府交通處依照中央給的計畫期程表示，台62線將於今年底完成可行性報告、115年完成綜合規劃、118年完成環境影響評估後報計畫核定，工程分成3階段推動，預計130年完工。

無黨縣議員沈信雄說，鐵路高架化建設從他28歲講到他現在58歲，都30年了，推動台62線延伸線經費2千億，比鐵路高架經費還多，恐怕很難在130年完工；林錫明議員說，陽明交通大學附設醫院擴建，蔡英文競選首任總統到宜蘭時就說優先推動，至今尚未完成；林聰池議員擔心，台62線延伸線目前的可行性評估還未定案。

國民黨議員陳鴻禧大罵中央不要再騙縣民，把宜蘭人當成次等公民，可行性評估還沒過的台62延伸線，什都沒有，接下來還要綜規、環評及徵收土地，可能30年都還蓋不好；國民黨議員楊弘旻肯定縣府推動交通建設有想法找方案，這是很好的，所謂前人種樹後人乘涼，不過要催促中央定案明朗些。

民進黨縣議員簡松樹表示，爭取各項建設「照步來」，怎能說中央騙地方？政策有延續性，這任縣長爭取，留待以後縣長任內去完成；謝燦輝議員說，62延伸線可行性評估未過，八字都沒一撇，不能說爭取到了，執政要對歷史交代。