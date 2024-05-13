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苗栗特殊學校啦啦隊在美國發光 勇奪ICU世界啦啦隊特奧金牌

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國立苗栗特殊教育學校啦啦隊參加美國2024年ICU世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌， 縣長鍾東錦等人今天在縣府接見表揚。記者范榮達／攝影
國立苗栗特殊教育學校啦啦隊參加美國2024年ICU世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌， 縣長鍾東錦等人今天在縣府接見表揚。記者范榮達／攝影

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊參加美國2024年ICU世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌，縣長鍾東錦看見他們台上5分鐘、10分鐘表演，台下1年辛苦訓練，肯定「你們做到了」！為了自己、學校、苗栗的榮耀，及台灣的能見度。

苗特啦啦隊2020年起參加ICU世界啦啦隊錦標賽特奧組，去年獲得銀牌，今年更上一層樓勇奪金牌，名次公布的一剎那，苗特校長周敦懿及許多學生都開心的哭了，鍾東錦、縣府教育處長葉芯慧等人今天在縣府接見表揚，逐一頒給28名師生，每人5000元獎勵金。

苗特並分享，今年參考去年的經驗及潮流趨勢，以全新的編排參賽，每一項動作、走位、技巧，對學生都是挑戰，經過1年來不斷反覆練習，學校記錄訓練的花絮，特別選用「五月天」的「倔強」當背景音，凸顯堅持、硬頸的精神，終於成功解鎖。

鍾東錦說，苗特師生辛苦的訓練，雖然台上只有短短的5分鐘、10分鐘表演，台下可能要1年，而且幾乎每天不停的訓練，為苗栗、為台灣爭光非常不容易，「你們做到了」！

周敦懿表示，ICU世界啦啦隊錦標賽特奧組今年參賽隊伍特別多，在在顯示推動孩子被看見的路上，成功結合國際教育與特殊教育，做了國民外交，「每個孩子都是我們的驕傲，金牌要歸功他們的努力，我們也要學習他們的全力以赴」，希望有更多人的支持，只要給他們機會，持續被看見展能。

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊參加美國2024年ICU世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌， 縣長鍾東錦逐一頒發獎勵金。記者范榮達／攝影
國立苗栗特殊教育學校啦啦隊參加美國2024年ICU世界啦啦隊錦標賽勇奪金牌， 縣長鍾東錦逐一頒發獎勵金。記者范榮達／攝影

金牌 鍾東錦

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