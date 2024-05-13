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已延宕多年 竹東客家文化大禾埕斥資5億5千多萬元今動土

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
「竹東客家文化大禾埕」工程今天上午舉辦開工動土典禮，預定明年7月完工，將成為全國首座以客家音樂文化為主題大型展演空間。記者吳傑沐／攝影
「竹東客家文化大禾埕」工程今天上午舉辦開工動土典禮，預定明年7月完工，將成為全國首座以客家音樂文化為主題大型展演空間。記者吳傑沐／攝影

新竹縣政府籌備多時的「竹東客家文化大禾埕」計畫，位在竹東轉運站旁，歷經多年解決土地取得問題後，獲客委會核定5億5千多萬元，今天上午舉辦開工動土典禮，工程預定明年7月完工，將成為全國首座以客家音樂文化為主題大型展演空間。

上午開工動土典禮，由客委會主委楊長鎮及縣長楊文科共同主持，立委林思銘、立委徐欣瑩、竹東鎮長郭遠彰與多位縣議員、竹東鎮民代表、里長等民代一同動鏟，祝禱工程順利完成。

縣府交旅處長陳盈州指出，興建工程以統包方式辦理，設計為地上4層建築，以環形鋼結構、挑高棚架，形塑客家意象，搭配綠地廣場及植栽牆建構綠色量體，串連台泥綠園道。整體空間配置使用上，1樓規畫大型展演、假日市集、演藝劇場；2樓為地方創生小舖、委外商店、市集廣場；3樓為藝文展覽、研習討論、創客工作室；而4樓則是青創音樂練團、錄音室、傳統客家音樂、多媒體體驗區。

楊長鎮表示，該計畫延宕多年，主要是土地取得問題，最後一家占用戶，也是透過司法途徑才得以圓滿解決，期待這座以客家音樂文化為主題的大型展演空間，能發揚客家傳統，也能創新並帶動客家庄的觀光產業。

楊文科則表示，從客家音樂村到客家文化大禾埕，期間歷經民眾陳情、土地佔用等困難，經縣府團隊努力不懈下，終獲客家委員會「客庄創生環境營造計畫」核定補助經費興建「竹東客家文化大禾埕」。

完工後將可提供各年齡民眾旅遊、市集、展演創作、多元學習的共享空間，並扣接浪漫台3線的政策推動，串連客家特色旅遊景點的旅遊軸帶，吸引國內外遊客，提升觀光效益，也帶給在地居民更安全、舒適、友善的環境。

竹東客家文化大禾埕興建工程以統包方式辦理，設計為地上4層建築，以環形鋼結構、挑高棚架，形塑客家意象。圖／新竹縣政府提供
竹東客家文化大禾埕興建工程以統包方式辦理，設計為地上4層建築，以環形鋼結構、挑高棚架，形塑客家意象。圖／新竹縣政府提供
客委會主委楊長鎮表示，「竹東客家文化大禾埕」計畫將能發揚客家傳統，也能創新並帶動客家庄的觀光產業。記者吳傑沐／攝影
客委會主委楊長鎮表示，「竹東客家文化大禾埕」計畫將能發揚客家傳統，也能創新並帶動客家庄的觀光產業。記者吳傑沐／攝影
楊文科表示，竹東客家文化大禾埕完工後，將可提供各年齡民眾旅遊、市集、展演創作、多元學習的共享空間，串連台3線客家特色旅遊景點的旅遊軸帶。記者吳傑沐／攝影
楊文科表示，竹東客家文化大禾埕完工後，將可提供各年齡民眾旅遊、市集、展演創作、多元學習的共享空間，串連台3線客家特色旅遊景點的旅遊軸帶。記者吳傑沐／攝影

客委會 客家文化 音樂

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