快訊

半導體風雲／埃米級爭戰開打 台積電如何靠獨門祕技繼續領先英特爾、三星

綠營突圍／綠委士氣大傷「學著當在野黨」 520後挖綠白合地道找出路

羅馬大師賽／約克維奇寫18年來最差戰績 曝被水瓶砸到後遺症

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才爭取登錄歷史建築...竹東「資源莊冰店」燒毀 將現勘評估保存價值

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
「資源莊冰店」建物昨晚9點多不明原因起火燃燒，現場無人受困傷亡，但建物付之一炬。圖／縣消防局提供
「資源莊冰店」建物昨晚9點多不明原因起火燃燒，現場無人受困傷亡，但建物付之一炬。圖／縣消防局提供

新竹縣竹東鎮爭取登錄歷史建築的「資源莊冰店」建物，昨晚間9點多因冰店發生火警，雖無人傷亡，但建物付之一炬，縣府文化局今天一早會同消防局鑑識人員赴現場確認災損狀況，初步確認僅冰店受到火災影響，內部燒毀嚴重，一起列冊追蹤的大禮堂幸未波及，確切起火原因仍待調查。

縣消防局指出，由於該冰店大多採鐵皮和木製，火勢延燒迅速，一層建築物全面燃燒，現場共計派遣第二大隊、竹東、北埔、橫山、二重及芎林車組共12車26人前往搶救；火勢於昨晚10點41分左右撲滅，燃燒面積約300平方公尺，損失約100萬元。

1958創立至今的資源莊冰店，早期位在石油公司內，僅對內部員工營運，後來因清冰水、枝仔冰等廣受歡迎，不僅是竹東人，鄰近各鄉鎮居民也常慕名來購買品嘗，有人甚至是從小吃到大，是兒時難忘的好滋味。

由於冰店建物為日治時期留下的竹東油業所住宅區，極具文化價值，去年底有縣議員聯名於議會提案請求文化局盤點資源莊文化資產，地方文史工作者也爭取登錄歷史建築，今年3月文化局現勘後決議列冊追蹤。

縣府文化局文資科長洪千鶴表示，竹東資源莊冰店與大禮堂是由地方人士提報，今年3月才由文資審議委員現勘後，決議列冊追蹤，又因其建築內部使用採油用的油管作為屋架，具有時代與在地產業特色，將盡快安排文資評估現勘，確認其保存價值。

資源莊冰店建物為日治時期留下的竹東油業所住宅區，極具文化價值，地方爭取登錄歷史建築，縣府文化局已列冊追蹤，未料昨晚間遭祝融肆虐，內部燒毀嚴重。圖／客委會諮詢委員黎許傳提供。
資源莊冰店建物為日治時期留下的竹東油業所住宅區，極具文化價值，地方爭取登錄歷史建築，縣府文化局已列冊追蹤，未料昨晚間遭祝融肆虐，內部燒毀嚴重。圖／客委會諮詢委員黎許傳提供。

文化局 文史工作者 歷史建築

延伸閱讀

影／心痛！竹東人從小吃到大 竹縣資源莊冰店陷火海

謝國樑將裁併林右昌觀銷處成立兒少處 綠議員批摧毀文化局

議員控宰殺文化局 基市府：整合文化、觀光並進發展

竹東流動人口12萬 議員建議輕軌應納入竹東轉運站

相關新聞

才爭取登錄歷史建築...竹東「資源莊冰店」燒毀 將現勘評估保存價值

新竹縣竹東鎮爭取登錄歷史建築的「資源莊冰店」建物，昨晚間9點多因冰店發生火警，雖無人傷亡，但建物付之一炬，縣府文化局今天...

已延宕多年 竹東客家文化大禾埕斥資5億5千多萬元今動土

新竹縣政府籌備多時的「竹東客家文化大禾埕」計畫，位在竹東轉運站旁，歷經多年解決土地取得問題後，獲客委會核定5億5千多萬元...

全台首創免費AMH卵巢功能檢測 新竹市18日下午搭SOGO母親節檔期推出

新竹市政府去年推出「祝妳好孕凍卵補助計畫」已滿周年，作為全台首創補助AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）抽血檢測卵巢功能的城市，市...

桃捷綠線延伸大溪老街 民代憂錢坑

桃園市首條自辦捷運綠線延伸大溪埔頂園區送交通部審議，委員建議再延伸至大溪老街，市府重新委託顧問公司做可行性評估，預定今年...

營盤溪綠廊啟動 拆5違建打通斷點

桃園市蘆竹區營盤溪貫穿蘆竹工業區與桃林鐵路，過去因民眾占用綠地和河岸腹地形成斷點。市府都發局為推動營盤溪綠廊串接工程，上...

志工背石上山 仙山三角點基石再現

「小百岳」苗栗縣獅潭鄉仙山三等三角點基石，疑似921大地震失落，內政部國土測繪中心前天結合志工分工背25公斤的花崗石上山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。