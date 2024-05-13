才爭取登錄歷史建築...竹東「資源莊冰店」燒毀 將現勘評估保存價值

新竹縣竹東鎮爭取登錄歷史建築的「資源莊冰店」建物，昨晚間9點多因冰店發生火警，雖無人傷亡，但建物付之一炬，縣府文化局今天一早會同消防局鑑識人員赴現場確認災損狀況，初步確認僅冰店受到火災影響，內部燒毀嚴重，一起列冊追蹤的大禮堂幸未波及，確切起火原因仍待調查。

縣消防局指出，由於該冰店大多採鐵皮和木製，火勢延燒迅速，一層建築物全面燃燒，現場共計派遣第二大隊、竹東、北埔、橫山、二重及芎林車組共12車26人前往搶救；火勢於昨晚10點41分左右撲滅，燃燒面積約300平方公尺，損失約100萬元。

1958創立至今的資源莊冰店，早期位在石油公司內，僅對內部員工營運，後來因清冰水、枝仔冰等廣受歡迎，不僅是竹東人，鄰近各鄉鎮居民也常慕名來購買品嘗，有人甚至是從小吃到大，是兒時難忘的好滋味。

由於冰店建物為日治時期留下的竹東油業所住宅區，極具文化價值，去年底有縣議員聯名於議會提案請求文化局盤點資源莊文化資產，地方文史工作者也爭取登錄歷史建築，今年3月文化局現勘後決議列冊追蹤。