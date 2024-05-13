全台首創免費AMH卵巢功能檢測 新竹市18日下午搭SOGO母親節檔期推出

新竹市政府去年推出「祝妳好孕凍卵補助計畫」已滿周年，作為全台首創補助AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）抽血檢測卵巢功能的城市，市府將搭配SOGO百貨母親節周年慶檔期，於5月18日下午1時至3時，在SOGO百貨3樓五面電視牆前，辦理免費AMH抽血活動，邀請女性參與。

衛生局長陳厚全指出，凍卵補助計畫自去年推出以來，市府積極與各商場及職場公私協力合作，辦理AMH抽血活動獲得熱烈回響。透過問卷調查，有8成的受檢女性市民表示，想自AMH抽血檢測了解自身卵巢功能，有助於生育規畫。

陳厚全說，今年首場免費AMH抽血活動，將於5月18日在SOGO百貨3樓舉辦。活動當天也提供凍卵相關諮詢。

衛生局說明，當日的活動報名方式有2種，可先至新竹市民數位整合服務平台申請，減少當天填寫資料時間或現場申請，請攜帶身分證正反面影本或居留證及配偶身分證影本各一份；相關活動諮詢專線03-5355191分機333陳小姐。