桃市府體檢 前朝5款App 成效差下架

桃園升格後各局處陸續開發手機App，有5款App成效不佳、下載人數過低被下架。多名議員質疑市府花大錢開發卻形同打水漂，要求總體檢。市府智慧城鄉發展委員會回應，相關App皆非張市府開發，未來會加強把關，除特殊狀況，不再鼓勵開發新App；未來每年體檢次，連2次未達標將要求下架，不再編預算維運。

市府統計，2022年時各局處官方App原有19款，近2年陸續下架5款，包括「市立圖書館1.0」、「AR桃園」、大溪木藝生態博物館的「大溪時空旅人」、「桃園線上申辦數位行動憑證」、環保局海資處的「新屋濱海植物園」。

目前剩14款App，下載數和評價也普遍低落，「桃園道管即時影像系統」、「汪喵桃寶網」等下載數未達1萬次，「中油桃園煉油廠空品即時監測」僅1035次居末位。

市議員李柏坊表示，市府官方App設計不良，無法提升效益，建議市府做總體檢。議員魏筠說，智發會耗資上億推動「智慧桃園」計畫，各項App仍乏人問津，往後開發前應思考好定位，不應再花大錢做出「實驗品」品質。

智發會主委吳肇銘說，市府今年修訂「桃園市政府App發展及管理作業要點」，若App提供內容不再更新維護、運行有重大瑕疵，或新版App可提供相同服務，都會要求退場，下架前1個月公告。智發會每年辦2次績效評比，包括下載數、使用數、評論等，並提出改善報告，後續會再追蹤並體驗操作，連2次未達標將要求下架，不再編預算維運。