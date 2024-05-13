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取經台北 竹北3處老市場砸錢翻新

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹北有3處老舊市場啟用逾40年，卻多年未整建改善，圖中仁義市場長達近15年不曾整體修繕。記者黃羿馨／攝影
竹北有3處老舊市場啟用逾40年，卻多年未整建改善，圖中仁義市場長達近15年不曾整體修繕。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北、新社以及仁義市場人流頻繁，啟用40至50餘年未大規模整建改善，民代更點名仁義市場常有老鼠出沒，造成食安疑慮。竹北市公所指出，已到台北市取經，今年已自籌3000萬元，將針對3處老市場提出整體環境整潔、攤商招牌更換、外牆修繕以及入口意象等改善計畫。

縣議員朱健銘說，竹北市啟用54年的竹北市場、52年的新社市場以及40年的仁義市場，多年來未見妥善整理和長期規畫，「常常是哪邊壞了修哪邊」，環境早已老舊、髒亂。希望公所從最基本清潔著手，再來排水系統、空調和門面都應改善。

竹北市長鄭朝方表示，因應消費型態轉變，市公所去年陸續完成竹北、新社以及仁義市場公廁改建，以及仁義市場員工通道改善、加強竹北市場排風系統，未來即將進行的市場內外部環境整修工程，希望替市場注入新生命、提升買氣。

鄭朝方也提到，市公所團隊特地前往台北有五星級綠色市場美名的士東市場，及去年重啟的南門市場考察汲取經驗。未來將改善竹北3處市場，提升生活品質和城市形象。

竹北市公所強調，今年是近20年來，首度編列上千萬經費用於市場環境改善工程。朱健銘肯定，希望改造3座傳統市場像日本築地市場一樣整潔乾淨，讓男女老幼都能安心、舒適購物。

北市 考察 鄭朝方

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