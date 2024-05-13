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志工背石上山 仙山三角點基石再現

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣獅潭鄉仙山三等三角點基石疑似921大地震失落，內政部國土測繪中心結合志工於前天補建。圖／陳姓山友提供
苗栗縣獅潭鄉仙山三等三角點基石疑似921大地震失落，內政部國土測繪中心結合志工於前天補建。圖／陳姓山友提供

「小百岳」苗栗縣獅潭鄉仙山三等三角點基石，疑似921大地震失落，內政部國土測繪中心前天結合志工分工背25公斤的花崗石上山，沿途費時1個小時攻頂，將基石補建回來。眾人歡呼山頭門牌重啟是歷史的一刻，別具意義。

仙山海拔標高967公尺，是熱門登山路線，山腳的靈洞宮香火鼎盛。仙山山頂三角點基石編號4196，鄉公所在官網還提及「業已遺失不復存在，殊為可惜」，前天在志工努力下，重返山頂。

臉書社團「三角點基石同好社」志工30多人，前天上午8時半在靈洞宮集合，將沙、水泥、碎石等材料分19袋，每袋重5公斤，每人再負重1、2公升水，25公斤重花崗石基石則分工背上山。

大家齊心協力於1個小時後到山頂，志工都不喊累。陳姓山友說，日治日期陸地測量部1900年陸續埋設三角點基石，都有上百年歷史，基石有如門牌，不僅山友朝聖，也是測量控制點。

值得一提是，發起補建仙山三角點基石的羅明原，是第一個「收集」完成陸測部埋設近1200個一、二、三等三角點，並揪團與測繪中心合作，補立台灣因地震、工程或人為破壞等因素，所遺失50多塊基石。預計28日赴台中佳陽山埋設新標石。

921大地震 山友 門牌

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