營盤溪綠廊啟動 拆5違建打通斷點

桃園市蘆竹區營盤溪貫穿蘆竹工業區與桃林鐵路，過去因民眾占用綠地和河岸腹地形成斷點。市府都發局為推動營盤溪綠廊串接工程，上周鐵腕拆除六福宮旁5棟違建，後續將施作自行車道，預計10月就能串連桃林鐵路，打造以六福宮綠九公園為起點的綠色廊帶。

營盤溪綠廊工程，東起六福宮旁的綠九公園，往西利用營盤溪沿岸，經高鐵橋下串連桃林鐵路後接至榮安路，全長約1.03公里，環境綠美化面積約3公頃，工程經費約5000萬元。

市府都發局都市設計科長陳志偉說，綠九公園六福宮旁未開闢的綠地、河岸腹地，遭民眾長期占用，建築管理處上周完成代拆六福宮旁5棟違建，拆除後將改善六福路151巷不良路型，擴大公園休憩空間，並將電力、電信、電桿等地下化，增設景觀休憩橋串連南北河岸。

市府預計自行車道由長興路續往西行接入桃林鐵路入口處，未來利用現況大樹設計1座綠丘，可登高望遠；桃林鐵路往南山路增加自行車騎乘休憩綠地；南山路到榮安路段保留大量原有地景生態。

不過，榮安路再往西約300公尺的南崁溪自行車道，目前因私人土地及百公尺河寬暫時無法直接串連，市府短期規畫經榮安路和長安路的側車道銜接，長期預估徵收費1000萬元、徵收期約2年。