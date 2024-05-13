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桃捷綠線延伸大溪老街 民代憂錢坑

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導

桃園市首條自辦捷運綠線延伸大溪埔頂園區送交通部審議，委員建議再延伸至大溪老街，市府重新委託顧問公司做可行性評估，預定今年7、8月將提出報告，不過距離增加2.2公里、總經費估計倍增至250億元，民代樂見捷運延伸，但擔心又是「錢坑」？建議分階段執行或向中央爭取補助。

市府捷運工程局長劉慶豐說明，綠捷延伸至大溪老街目前克服跨大漢溪工程技術，估算經費增加100多億元，未來將採提高自償率和延長完工期程方式，讓每年分攤費用變小，如此一來避開市府財務負擔尖峰期，「不會變成錢坑」。

桃園捷運綠線延伸大溪埔頂園區案，規畫全高架4.33公里、3站總經費約119.25億元，此案完成可行性評估報告後，交通部審查委員提議該綠捷延伸納入大溪老街規畫，市府重新修正從埔頂轉運站再延伸2.2公里、跨越大漢溪至大溪老街附近，並重新撰寫可性評估報告。

市議員李柏坊說，大溪遊客一年最高峰達380萬人次，若捷運系統便利性足夠，能吸引國際遊客，問題是土地在哪？預算也會倍增，應先做到埔頂站，後續再延伸到大溪老街更佳。

市議員陳治文也支持此案，配合興建國3三鶯交流道延伸大溪的防汛道路，能促進大溪觀光發展，要求爭取中央補助挹注市府財源，避免財務負擔過重。

劉慶豐說，綠線延伸至大溪東岸，工程單位研究將跨河橋墩從80公尺降至60公尺，橋下做為維修便道；財務還要細算，將採提高自償率到25%門檻最佳方案，並加強整體區塊開發。且此延伸大溪線最快8年後施工，那時捷運綠線已完成，財務負擔相對小。

目前桃園捷運綠線分成4個工程標案，總進度達55.36%，捷工局力拚蘆竹至G11藝文特區站的地下段，及綠線北段7站高架段拚2026年通車。另外，綠線由八德重畫區延伸中壢火車站案，市府最近完成延伸案專案管理招標作業，在工程會審議核定經費後，預計年底前動工，完成桃園捷運路網成環的最後一哩路。

大溪老街 捷運 財務

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