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桃園龍潭人爭設第3消防分隊 這地點撥用產權卻卡關

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭爭設佳安消防分隊，北水分署同意撥用車庫土地，卻卡在產權歸屬耽擱。記者曾增勳／攝影
龍潭爭設佳安消防分隊，北水分署同意撥用車庫土地，卻卡在產權歸屬耽擱。記者曾增勳／攝影

桃園市龍潭區人口突破12.6萬人，迄今僅有龍潭、高平2個消防分隊，大石門地區石門水庫、中山科學研究院重要景點機關，地方人擔心一旦災害事故恐延誤黃金救援時間，爭設佳安消防分隊。市政府今天下午表示，水利署北區水資源分署同意市府以代拆代建方式，撥用車庫土地興建消防隊，因產權歸屬卡關，副市長王明鉅近期將邀相關單位協商解決。

市議員徐玉樹說，石門地區人口多，還有石門水庫、石門山觀光景點，不時出現登山客受傷意外，當地還有中科院等重要機關，現有高平、龍潭消防分隊從接到報案，到抵達現場至少要10多分鐘，可能錯失黃金救援時間，地方3、4年爭取興建佳安消防分隊，北水分署同意撥用舊佳安市場旁600坪車庫設新消防分隊，該地點位處石門、佳安、十一份的中心點，遇事故能迅速抵達救災。

消防局長龔永信表示，北水分署撥用舊車庫用地蓋佳安消防分隊，目前完成土地變更相關程序，雙方共識是桃市府以「代拆代建」方式興建，北水分署要求車庫產權歸該單位，市府財政局認為市府應有建物所有權，雙方產生歧見，如果王明鉅邀相關單位協商解決爭議，未來佳安消防分隊規畫設計後，預定2025年動工、2026年完工。

桃園 消防隊 石門水庫 觀光景點

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