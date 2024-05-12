靖娟調查交安感受度「苗栗最低分」 縣長鍾東錦：有失偏頗

靖娟基金會昨天發布「2024年兒童安全指標調查」，苗栗縣交安感受度分數被評比最低分，縣府認為問卷調查僅選定2所學校就與其他縣市比較，粗糙且有欠公允，更無可信度，令人難以接受；縣長鍾東錦直言「顯然有失偏頗」。

鍾東錦強調兒童整體交通環境改善為縣府重大施政，將持續要求教育、執法、工程等相關單位精進，同時廣聽取民意加緊改善腳步，確保學童上下學安全，以符合民眾的期待。

靖娟今年4至5月抽選全台22個縣市國小，以兒童交通感受為主題，各縣市中抽選2所學校，針對學生及家長進行問卷調查，苗栗縣交安感受度分數評比最低分，縣府認為已打擊相關單位對交通安全環境改善的用心。

縣府指出，團隊一向重視兒童整體交通安全，2020年開始針對易肇事路口、學校、圖書館及醫院周邊，著力配合人本交通環境作改善，從點開始著手延伸至路廊段的串聯，進而達成區域面的規畫，另配合中央政策面推動，朝向人本環境進行改善，相關業務單位克盡職責合作努力，打造適合學童的通學步行環境。

若以基金會所提供去年度兒童整體交通安全分數及排名，再衡諸交通部的兒少交通事故死傷人數，苗栗縣受傷人數雖220人，但0至12歲兒童死亡人數掛零，相較排名前面的縣市死傷人數，評比結果令人無法認同。

縣府說，靖娟僅抽選2所學校問卷調查的方式，就將苗栗縣的兒童整體交通環境評比為最低，根本抹煞縣府團隊長期的努力與付出，也嚴重打擊團隊士氣，對有失客觀、公允的調查結果，實難接受。